الكشف على 1690 حالة خلال قافلة طبية بـ"أبوسيدهم" بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا، توقيع الكشف الطبي علي 1690 حالة خلال قافلة طبية مجانية نظمتها بقرية أبو سيدهم التابعة لمركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة علي مدار يومي 20 و21 مايو الجاري ضمن مبادرة حياة كريمة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

نتائج القافلة

قال الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي علي 1690 حالة مترددة وصرف الادوية وعمل الفحوصات اللازمه لهم بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لإستكمال العلاج إلى المستشفيات حيث تم توقيع الكشف الطبي علي 323 حالة جراحة و529 حالة أطفال و218 باطنة و80 نساء و78 أسنان و291 جلدية و128 أنف وأذن و43 تنظيم أسرة وعمل عدد 179 تحاليل مختلفة و4 موجات صوتية و4 حالات أشعة عادية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 96 متردد وخلع أسنان لعدد 6 حالات بعيادة الأسنان وتحويل للمستشفي 5 حالات وعمل ندوات تثقيف صحي لعدد 129 متردد

وأكد وكيل وزارة الصحة أن هذه القوافل تأتي تنفيذا لبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتحت رعاية اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا مؤكدا علي مواصلة مديرية الصحة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.

يذكر أن مديرية الصحة باالمنيا، كانت قد سبق وأعلنت عن إجراء 74 ألفا و821 عملية جراحية مجانية منذ انطلاق المبادرة الرئاسية، للقضاء على قوائم الانتظار والتي أطلقها رئيس الجمهورية للتخفيف عن كاهل المواطنين، والاهتمام بالصحة العامة لجميع فئات المواطنين على مختلف المراحل العمرية.

وأوضح التقرير، الذي تم عرضه على اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود مديرية الصحة في تنفيذ المبادرة الرئاسية، وإجراء 7201 عملية جراحية مجانية منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية ابريل 2024 بمختلف التخصصات، منها 4330 جراحة عيون، و462 مخ وأعصاب، و409 عمليات جراحة أورام و1571 قسطرة قلبية، و108 عمليات أوعية دموية وقسطرة طرفية، و99 قلب مفتوح، و206 عمليات عظام، و16 قسطرة بالمخ، ليصبح إجمالي العمليات الجراحية التي تم إجراؤها منذ انطلاق المبادرة 74 ألفا و821 عملية جراحية

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