زراعة أشجار مثمرة وزينة ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" بالمنيا (صور)

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، شمال المنيا، تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بـزراعة 100 مليون شجرة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف جهود المراكز بتنفيذ خطة المحافظة لمواجهة التغيرات المناخية بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين.

وقال حامد فخري، رئيس مركز ومدينة مطاي وأن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي واصلت استكمال أعمال تنسيق وزراعة ورى الأشجار ونظافة الحشائش ورفعها بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة والقرى، حيث تم زراعة 101 شجرة مثمرة وزينة علي الطريق الدائري في نطاق حي غرب المدينة وذلك ضمن المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة مؤكدا على مواصلة حملات المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصًا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية بالمركز كثفت حملات النظافة ورفع المخلفات وتحسين مستوى النظافة بما يحقق رضا المواطن، ورفع كفاءة وصيانة أعمدة الانارة، بكافة المراكز والقري، والتشديد على انتظام ورديات النظافة، ورفع التراكمات اولا بأول وعدم السماح بوجود أي تراكمات مع التركيز على المحاور الرئيسية والطرق المؤدية للمساجد، والأماكن الحيوية حيث نظمت الوحدة المحلية لقريه بردنوها حمله نظافه لرفع المخلفات من نقاط تجميعها بقريه بردنوها والتوابع ورفعها الي المقلب الرئيسي حفاظًا على صحة المواطنين وللحد من انتشار الأمراض كما قامت إدارة الاحياء بالمدينه بعمل حملات نظافة مكثفه، بنظام الورديات لرفع المتولد اليومي من القمامه من نقاط تجميعها بشوارع المدينه ورفعها الي المقلب الرئيسي مشيرًا إلي أستمرار أعمال النظافة ورفع المخلفات الصلبة وتمهيد وتسوية الطرق الرئيسية والفرعية ومداخل القرى بنطاق الوحدة المحلية لخلق سيولة مرورية وخلق بيئة صحية ونظيفة للمواطنين.

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