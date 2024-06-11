بشرى سارة.. موقف تخفيف أحمال الكهرباء خلال عيد الأضحى

كشف مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن عقد اجتماع مشترك بين قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية وقيادات الشركة القابضة لكهرباء مصر؛ لتحديد موقف وقف تخفيف الأحمال خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وقال المصدر إن الاجتماع المقرر أن يعقد داخل مقر وزارة البترول والثروة المعدنية سينتج عنه قرار بوقف تخفيف الأحمال خلال فترة عيد الأضحى، كما يناقش الاجتماع توفير البترول والمازوت اللازم لهذا القرار.

أضاف أن وزارة الكهرباء حريصة على تأمين التغذية الكهربائية لجميع المواطنين خلال فترة العيد والتدخل السريع حال حدوث أي أعطال، مع توفير المهمات اللازمة لعمل فرق الطوارئ.

وشدد المصدر على أن جميع ماكينات الطوارئ بشركات توزيع الكهرباء جاهزة للتدخل الفوري حال حدوث أي عطل، كما تم إيقاف عمل أي صيانة خلال فترة عيد الأضحي.