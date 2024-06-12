آخرهم "آيزنكوت".. استقالات في مجلس الحرب الإسرائيلي تضع نتنياهو في ورطة

استقالات بالجملة في مجلس إدارة حرب إسرائيل بقيادة بنيامين نتنياهو، هذه الاستقالات التي تعكس مدى التخبط داخل مجلس الحرب وعدم الاستقرار على قرار واحد، وتأتي أيضًا بعد خسارة إسرائيل عدد كبير من داعميها في الدول الغربية بعدما تكشف لهم، وأصبح واضحًا للجميع أنهم ليسوا دعاة سلام كما يدعون، وكشفتهم حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي يمارسوها على الأشقاء في قطاع غزة من نساء وأطفال وشيوخ.

استقالات في مجلس الحرب الإسرائيلي

"هذه ليست شراكة سياسية أخوض غمارها، لكنه القدر".. هذه الكلمات كانت بداية تقديم بيني جانتس نفسه للصحافة عندما انضم إلى حكومة الحرب الطارئة الت شكلها بنيامين نتنياهو في أعقاب عملية "طوفان الأقصى" والتي انطلقت في السابع من أكتوبر الماضي، ولكن سرعان ما تخلى جانتس عن قدره، وعن حكومة نتنياهو، معلنًا استقالته قبل يومين، وموجهًا بهذه الاستقالة ضربة قوية لرئيس حكومة اسرائيل.

هذه الاستقالة جاءت بعد خلافات عديدة ومتكررة بين نتنياهو، والأحزاب الدينية، وبعد المهلة التي منحها جانتس لرئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، للوصول إلى إستراتيجية واضحة لما بعد الحرب في غزة، عقب انتهاء المدة وعدم تنفيذ أي مما جاء في قائمة طلباته.

باستقالة جانتس، لم تخسر اسرائيل واحدًا من أهم رجالها الذين يحظون بثقة الولايات المتحدة الأمريكية وحسب، وإنما هذه الاستقالة شجعت آخرين على اتباع المنهج ذاته، واستقال قائد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، العميد آفي روزنفيلد.

قال روزنفيلد، إن استقالته جاءت بعد فشله في التصدي إلى أحداث أكتوبر، وبحسب الإذاعة العبرية آفي يقول: " أتحمل المسؤولية، لقد فشلت في مهمة حياتي".

وتابع: "بعد 30 عامًا من الخدمة، قررت إنهاء منصبي كقائد فرقة وخدمتي وأبلغت قادتي بهذا الأمر حتى يصل بديلي إلى منصبه بطريقة منظمة وفقًا لتعليمات القادة."

غادي آيزنكوت

عضو مجلس الحرب الإسرائيلي غادي آيزنكوت، أعلن هو الآخر، استقالته وانسحابه من حكومة الطوارئ.

وقال آيزنكوت في مضمون استقالة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "قرارات الحكومة وقراراتك شخصيا يتم اتخاذها لاعتبارات سياسية".

حيلي تروبير

وأعلن الوزير حيلي تروبير المنتمي لحزب معسكر الدولة، هو الآخر استقالته من الحكومة، وذلك عقب استقالة جانتس وآيزنكوت.

بن غفير مستغلًا موجة الاستقالات

وزير الأمن القومى الإسرائيلى، إيتمار بن غفير، استغل موجة الغضب العارمة تجاه حكومة الاتحلال، وتقدم طلبا نتنياهو برغبته في الانضمام إلى مجلس الحرب بدلا من جانتس وآيزنكوت.

موقف دول العالم من حكومة الاحتلال

من بين 193 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، اعترفت 144 دولة، بدولة فلسطين، وعلى العكس الاتحاد الأوروبي يضم عدد قليل من المعترفين بدولة فلسطين وعددهم 27 دولة فقط، بينما روسيا والصين والهند، تعترف بفلسطين.

معظم دول جنوب العالم معترفة بفلسطين دولة، أغلب هذه الدول شيوعية سابقة، إلى جانب قبرص والسويد والدول الأربعة الجديدة.، أما الولايات المتحدة الأمريكية ترفض الاعتراف بفسطلين بشكل منفرد وإنما تؤيد مبدأ حل الدولتين والدخول في مفواضات.

تعتبر دولة سلوفينيا آخر الدول التي انضمت للاعتراف بدولة فلسطين بعدما أعلنت في وقت سابق أنها تبحث القرار، ولا تزال دول مثل بريطانيا وأستراليا ومالطا تبحث القرار.

تعتبر فرنسا من الدول التي لا تعارض قرار إنشاء دولة فلسطنينة ولكنها تفضل ألا يتم ذلك حاليًا معتبرة أن الوقت غير مناسب، وفيما يخص ألمانيا فهي تتبنى نفس موقف الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الوصول إلى قرار حل الدولتين، وترى أنه لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الحوار.

إسبانيا والنرويج وأيرلندا اخر من اعترفوا بدولة فلسطنين قبل سلوفينيا، وحثت دولا أوروبية أخرى على أن تأخذ الخطوة ذاتها.