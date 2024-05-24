إزالة 18 حالة تعدٍ ومخالفات بناء بدون ترخيص فى المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، وتمكنت من رصد وإزالة 18 حالة تعدٍ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين.

وقال أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية بالمركز واصلت إزالة التعديات ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، حيث أوقفت حالة تعدٍ بالبناء المخالف في المهد بحي شرق المدينة.

كما تم إزالة حالة تعدٍ بالبناء على أرض زراعية خارج الحيز العمراني القيام بحفر وتشوين مواد بناء، وذلك للشروع في بناء سور على مساحة ١٢ قيراطًا بحوض العمدة بقرية الجرنوس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف، كما تمكنت من إيقاف حالة تعدٍ بحفر أسس بعزبة المنادرة التابعة لقرية المودة على أرض حرم السكة الحديد، وتم ردم الحالة بالكامل.

إزالة التعديات في مراكز المنيا

وأوضح محمد عبدالغني، رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة، أنه تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بإزالة التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وإزالة أي مخالفة، سواء قائمة أو في المهد، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي إزالة ٥ حالات تعدٍ، منها ٣ حالات تعدٍ بحي شرق المدينة، وحالتا تعدٍ بحي غرب المدينة بالتعاون مع جهات الولاية، حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف هشام فايز، رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، أن المحلية بقرية بني حرام، والوحدة المحلية بقرية نزلة البدرمان بقيادة رؤساء القرى والأجهزة المعاونة وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، أزالت 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد بمساحة 2 قيراط و16 سهمًا، وتمت الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار المهندس حامد فخري، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، إلى أن الوحدة المحلية بالمركز نظَّمت حملة ضمن الموجة الـ٢٢ للإزالات وأزالت حالة تعدٍ في مدينة أبوقرقاص والتحفظ على معدات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأكد عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الوحدة المحلية أوقفت حالة تعدٍ بالبناء المخالف بدون ترخيص حالة بحى جنوب المدينة شارع طاحونة سمعان بمساحة 100 متر تقريبًا، حيث تم وقف أعمال بناء والتحفظ على مواد البناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لمنع انتشار العشوائيات.

كما قامت الوحدة المحلية لبني محمد سلطان، بإزالة ٣ حالات تعدٍ على أراض زراعية بمساحة ٣٦٤ مترًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا