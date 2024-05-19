الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالة 19 حالة تعدٍ ومخالفات بناء بدون ترخيص في المنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمراكز المنيا، حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي دون ترخيص وتمكنت من رصد وإزالة 19 حالة تعدٍ ومخالفات بناء واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين.

وقال هشام فايز، رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، إن الوحدة المحلية بالمركز واصلت حملات إزالة التعديات، حيث نظَّمت حملة تحت إشراف هاني رمضان، نائب رئيس المركز وبحضور عاشور السيد، رئيس قرية أبو جرج وإدارة الإزالات والتنظيم بالوحدة ومسؤول الزراعة والإصلاح الزراعي، وأسفرت عن إزالة عدد 5 حالات تعدٍ بالبناء المخالف أرض تعاون زراعي ما بين إزالة أولى وإعادة مخالفة الحالات عبارة عن أساسات بالحظر الحجري وحوائط حامله وسمات خرسانية وقواعد خرسانية بإجمالي مساحة 5 قراريط و12 سهمًا بقرية الجندية وصفط وعزبة نجية والصباح البحرية.

كما تم إيقاف الأعمال بشدة خشبية لأعمده خرسانية دور أول علوي بالقصبي الشارع ١٤، وإيقاف الأعمال بشدة خشبية لأعمده خرسانية دور أول علوي وطرد العمال بالقصبي الشارع ١٣ قصبي وفك شدة خشبية لأعمدة خرسانية دور ثامن علوى قبلى البوروفاج حوض الجزيرة 38.

إزالة التعديات بالمنيا

كما تم التحفظ على ثلاث لفات حديد ٢.٥ لينيه في حدود ١٥٠ كيلو تقريبًا، كما تم إزالة لبشة بحوض ظهر الجمل، كما تم ردم وإزالة لبشة بأرض القصبي الشارع ٣ حوض النجيله وردم لبشة بأرض القصبى الشارع ١٢ لثالث مرة وتم إزالتها اليوم إزالة جزئية؛ لاعتراض المخالف.

وتمكن محمود ماهر رئيس حى جنوب، بحضور نائبا رئيس المركز هاني الخولي وهاني رمضان، ومسئول الإزالات ومسؤول الحملة من ردم حالة حفر قواعد شارع بورسعيد وردم حالة حفر أساسات خارج الحيز العمرانى بحي جنوب.

وأوضح تاج جلال أبو سراح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، أنه ضمن الموجة ٢٢ للإزالات، نفَّذت الوحدة المحلية بالمركز، حملة تحت إشراف حسن صلاح رئيس الوحدة القروية ببنى موسى، تمكنت من إزالة حالتيِّ  تعدٍ بقرية بني موسى بمركز أبوقرقاص، والتحفظ على معدات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص لن تتهاون ضد أي تعديات بالبناء المخالف للقانون وسيتم تنفيذ القانون بكل حسم ضد المخالفين.

وأضاف اللواء أحمد السايس، رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة، أن أحمد محرم رئيس قرية المعصرة وبرفقته عدد من الجهات المعنية قام برصد أعمال بناء مخالف دون ترخيص بقرية الريرامون بمساحة 75 مترًا، وعلى الفور، تم إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات الرادعة للمخالف.

كما تمكَّن أشرف سطوحي رئيس قرية ابشادات وبرفقته عدد من الجهات المعنية وتحت إشراف أحمد محمود، نائب رئيس المركز من إزالة حالتيِّ بناء مخالف دون ترخيص بقرية إبشادات وقرية قصر هور بمساحة 170 مترًا، وعلى الفور، تم إزالة المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأعلن عامر طه، رئيس مركز ومدينة المنيا، أن حي وسط المدينة تحت إشراف وبحضور محمود أبو كريشة، نائب رئيس المركز والمدينة، وأحمد رأفت رئيس الحي وسكرتير الحي، وقسم التنظيم، تمكّن اليوم من إيقاف أعمال بناء مخالف ببرج بحي وسط، وتم التحفظ على معدات البناء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف للقضاء على البناء العشوائي.

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المنيا إزالة 19 حالة تعدي ومخالفات بناء الأراضي الزراعية مراكز المنيا المحاسب هشام فايز رئيس مركز بني مزار

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