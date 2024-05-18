السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"نيابة المنيا" تصرح بدفن جثتى طفلين لقيا مصرعهما فى حريق بمنزل بالمنيا

صورة آرشيفية
صورة آرشيفية

قررت نيابة المنيا التصريح بدفن جثتي طفلين لقيا مصرعهما متأثرين بإصابتهما بحروق متفرقة بالجسم بعد اشتعال النيران بمنزل بإحدى القرى التابعة لـمركز بني مزار شمال المحافظة.

 

الواقعة كانت قد تلقتها الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا في إخطار من غرفة عمليات شرطة النجدة باندلاع حريق هائل بأحد المنازل بقرية أبوالعينين التابعة إداريًا لمركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة، وأسفر عن مصرع طفلين واحتراق سقف المنزل ومحتوياته.

 

على الفور أنتقلت قوات الأمن وبرفقتها قوات الحماية المدنية وسيارات فرع هيئة الإسعاف، حيث تمت السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمنازل المجاورة وقامت سيارة الإسعاف بنقل جثتي الطفلين لمشرحة مستشفى بني مزار العام تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتبين من التحريات الأولية لمباحث مركز بني مزار أن النيران اشتعلت في مخلفات زراعية وبوص بسقف المنزل المكون من دورين وامتدت النيران لتلتهم محتويات المنزل وتشتعل بالطفلين ما أدى لإصابتهما بحروق بأنحاء الجسم ولفظا أنفاسهما متأثرين بهذه الإصابات. 

 

تحرر عن الحريق المحضر اللازم وتم العرض على النيابة العامة التي كلفت أجهزة البحث بالتحري حول الواقعة وانتداب طبيب الصحة للكشف على جثتي الطفلين للوقوف على إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه، حيث أكد تقرير مفتش الصحة أن الحريق وراء وفاة الطفلين، فصرحت النيابة بدفن الجثتين بعد تسليمهما لذويهما. 

 

يذكر أن محافظة المنيا كانت قد شهدت يوم الخميس الماضي واقعة العثور على غريق بإحدي الترع بمركز سمالوط شمال المحافظة. 

 

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن العثور على غريق في ترعة في إحدى قري مركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

 

على الفور انتقل فريق الإنقاذ وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتم انتشال جثمان "محمد.ش.م" 22 مقيم في قرية بوجا التابعة إداريًا لمركز سمالوط شمال محافظة المنيا.

 

تم إيداع الجثمان داخل مشرحة مستشفى سمالوط النموذجي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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