إزالة 8 حالات تعد على الأراضي الزراعية ومخالفات بناء بالمنيا
نفذت الوحدات المحلية لمراكز المنيا حملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص، أسفرت عن رصد وإزالة 9 حالات تعد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
قال المهندس حامد فخري رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المنيا، إنه تنفيذا لتوجيهاتَ وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بأزاله التعديات بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد، نفذت الوحده المحليه لمركز ومدينه مطاي إزاله حاله تعدي بحي شرق المدينه، بالتعاون مع جهات الولايه. حيث تمت الإزالة الفورية حتى سطح الأرض وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مؤكدا علي أستمرار الوحدة المحلية لمركز مطاي في التصدي للاعتداء على الأراضي الزراعية وأملاك ألدوله بكل حزم طبقا للقانون
وأوضح أبو سداح، رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص جنوب المحافظة أنه ضمن الموجة 22 للإزالات نفذت الوحدة المحلية بالمركز حملة تحت إشراف طه حسين نائب رئيس المركز والمدينة، وحسن صلاح رئيس الوحدة القروية ببنى موسي وعلى عبد الحكيم رئيس الوحدة القروية بابيوها تمكنت من إزالة ٣ حالات تعدى بمركز ابوقرقاص والتحفظ على معدات البناء .
وأكد محمد عبد الغني رئيس مركز ومدينة ديرمواس جنوب المحافظة، أن الوحدة المحلية بالمركز تحت إشراف هاني محمود نائب رئيس المركز قامت بتنفيذ حملة لإزالة التعديات بالوحدة المحلية بقرية بني حرام بقيادة محمد عبد الحميد رئيس القرية والأجهزة المعاونة وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بإزالة عدد 4 حالات تعدي على الأراضي الزراعية في المهد بقرية الناصرية علي مساحة 2 قيراط، وتمت الإزالة بالكامل وحتى سطح الأرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشيرا إلي أنه شدد علي ضرورة المتابعة الميدانيه لجميع الحالات التى تم ازالتها للتاكد من عدم تكرار المخالفات مره أخرى والتصدى بكل حزم لجميع صور وأشكال التعديات عدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات، والمرور على الأراضي المستردة لعدم السماح بعودة التعديات مرة أخري، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.