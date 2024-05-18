السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استمرار أعمال تطوير الميادين ضمن الخطة الاستثمارية بالمنيا

تطوير الميادين بمدينة
تطوير الميادين بمدينة المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا أعمال تطوير ورفع كفاءة الميادين بالمدينة، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 وخطة المحافظة لتطرير الميادين العامة لإضفاء مظهر جمالي وحضاري علي المدينة كما واصلت أعمال رصف الشوارع  وتبليط الحارات بحي غرب المدينة.

 

قال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، إنه كلف نائبه محمود ابو كريشه بمتابعة أعمال تطوير الميادين بمدينة المنيا ضمن الخطة الاستثمارية بمركز ومدينة المنيا حيث تم متابعة أعمال تطوير ميدان عبد المنعم رياض الغربى، وميدان لبنان،وميدان شلبى ضمن الخطة الاستثمارية لمدينة المنيا بحضور المهندسة منال بشارة مدير المشروعات مشددا علي ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والمتميزة مع إنجاز الأعمال بالوقت المحدد له.

 

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أنه تم اليوم أعمال تبليط الحارات بحى غرب المدينة ضمن ما تقوم به الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من جهود لرفع كفاءة الطرق وتيسير حركة السير وذلك تحت إشراف نائب رئيس المدينة، المهندسة هبة حافظ مدير إدارة الرصف ورد الشيئ لأصله، والمهندس احمد حسن مدير مديرية الطرق ،،والمهندسة هايدى بمديرية الطرق.

 

وأوضح، رئيس المركز والمدينة أنه وفي إطار الخطة الأستثمارية تم اليوم البدء في أعمال رفع كفاءة الطرق بحى غرب حيث تم البدء في أعمال الرصف ووضع الطبقة السطحية موجها مدير إدارة الرصف بالوحدة المحلية بمتابعة تنفيذ الأعمال بكفاءة عاليه وفى الوقت المحدد لها حيث تتم خطة الرصف بعزبة الخشابة بشوارع المزارع بتفريعاته المختلفة وشارع الإضافية وضارع السادات.

 

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الأعمال والمتابعات تتم فى إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة الاستثمارية لمراكز المدن لتيسير حركة سير المواطنين والمركبات والحفاظ على المظهر الجمالي لمداخل المدينة والقرى.

 

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المنيا تطوير الميادين الخطة الاستثمارية مركز ومدينة المنيا عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا

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