الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 12 حالة تعدي بالبناء المخالف على الأراضى الزراعية ببنى مزار

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، من إزالة وإيقاف 12 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية ومخالفات بناء عشوائي بدون ترخيص وذلك ضمن تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 21 لإزالة التعديات وقامت بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال عماد حسن، رئيس مركز ومدينة بني مزار، إنه في إطارالجهود المبذولة فى إزالة التعديات ضمن الموجه 21 لازالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ، 12 حالة ازالة لتعديات البناء المخالف وعلى الأراضى الزراعية .

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أن المهندس ايهاب عبد القوي، نائب رئيس المركز وفرج فتحى رئيس الوحدة المحلية بقرية الحسينية وابراهيم محمد رئيس حي غرب وفني تنظيم المنطقة و إدارة الازالات قام بإيقاف ٥ حالات تعدى بالبناء المخالف وردمها، كما تم فك شدة خشبية كاملة بشارع الشواني.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن عوده راضي نصير رئيس الوحدة المحلية بقرية بني علي وقسم الازالات والتنظيم أوقف صبه خرسانية لاعمدة دور أرضي وأخرى لدور ثاني علوي وتم التحفظ على 2 خلاطة بديوان الوحدة.

كما قام مايكل حكيم رئيس حى جنوب، وبالتنسيق مع إدارة الازالات بازالة حالتين تعدى بالبناء المخالف فى المهد وكذلك مخالفة لبناء دور ارضى للمرة الثانية على التوالى.

وأزال مينا يوسف رئيس الوحدة المحلية بصندفا، حالة تعدى على املاك الدولة على مساحة قيراط بقريه صندفا مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بإزالة كافة أشكال التعديات سواء علي الأراضي الزراعية أو أراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء بدون ترخيص في المهد وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية علي جميع المتعدين والمخالفين بدون أية أستثناءات

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إزالة تعديات ومخالفات بناء أحياء وقري بني مزار بالمنيا المرحلة الثالثة من الموجة 21 المهندس إيهاب عبد القوي نائب رئيس مركز بني مزار عماد حسن رئيس مركز بني مزار

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