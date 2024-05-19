ضمن "حياة كريمة".. "صحة المنيا" تنظم قافلة طبية بقرية أبو سيدهم بسمالوط غدا

تنظم مديرية الصحة بمحافظة المنيا، غدا الاثنين، قافلة طبية، بقرية أبو سيدهم بمركز سمالوط، على مدار يومين متتاليين 20 و21 مايو الجاري، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا وجميع المواطنين في أماكنهم تيسيرا عليهم.

أبرز التخصصات التي تضمها القافلة

وأكد الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها "الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن"، بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، مع تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق المحافظة.

الكشف على 1531 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية دير البرشا

وكانت مديرية الصحة بالمنيا، قد أعلنت عن توقيع الكشف على 1531 حالة خلال قافلة طبية مجانية بقرية دير البرشا بمركز ملوى على مدار يومي 15 و16 مايو الجارى، ضمن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مؤكدة مواصلة تنظيم سلسلة القوافل الطبية لتقديم الخدمات العلاجية المجانية لكل المناطق والقرى الأكثر احتياجا ولجميع المواطنين في أماكنهم.



وأوضح وكيل وزارة الصحة بالمنيا، نتائج القافلة في مختلف التخصصات حيث تم توقيع الكشف الطبي على 277 حالة جراحة، 228 باطنة، 391 حالة أطفال، 77 حالة أسنان، 100 حالة نساء، 37 تنظيم الأسرة، 166 جلدية، 113 أنف وأذن، إلى جانب إجراء 147 تحليلا متنوعا ً، و11 حالة موجات صوتية، و11 أشعة عادية و90 كشف مبكر للضغط والسكر، و6 حالات خلع أسنان، وتحويل 13 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج، وعقد ندوات تثقيف صحي لـ 116 مترددًا