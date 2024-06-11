الرئاسة الفلسطينية تؤيد قرار مجلس الأمن بشأن الهدنة فى غزة

عبّرت الرئاسة الفلسطينية عن تأييدها لقرار مجلس الأمن الخاص بوقف إطلاق النار في غزة، والذي تبناه مجلس الأمن الدولي يوم الإثنين.

وقالت الرئاسة الفلسطينية، في بيان: "نحن مع أي قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار ويحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية".

وتبنى مجلس الأمن الدولي الإثنين مشروع قرار أمريكي يدعم خطة وقف إطلاق النار في غزة، في وقت تقود فيه واشنطن حملة دبلوماسية مكثفة لدفع حماس إلى قبول المقترح الذي يتضمن ثلاث مراحل.

وحصل النص الذي "يرحب" باقتراح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في 31 مايو، ويدعو إسرائيل وحماس "إلى التطبيق الكامل لشروطه بدون تأخير ودون شروط" على 14 صوتًا، وامتنعت روسيا عن التصويت.

وطرح بايدن في 31 مايو خطة من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار، واصفها إياها بأنها مبادرة إسرائيلية.

ويرحب مشروع القرار بمقترح وقف إطلاق النار الجديد "الذي قبلته إسرائيل، ويدعو حماس إلى قبوله أيضًا، ويحث الجانبين على تنفيذ كل بنوده دون تأخير أو شروط".