السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفود سياحية أوروبية تزور المناطق الأثرية بالمنيا

وفد سياحي أوربي يزور
وفد سياحي أوربي يزور المناطق الأثرية بالمنيا

أعلنت محافظة المنيا، أن المناطق الأثرية بالمحافظة أاستقبلت وفود سياحية لزيارة المناطق الأثرية والتعرف على المعالم القديمة والفرعونية بهذه المناطق والاستمتاع بها والتعرف على تاريخ وحضارة مصر.

وقال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن الدولة المصرية تسعى جاهدةً لتنشيط قطاع السياحة نظرًا لأهميته الكبيرة في دعم الاقتصاد القومي باعتباره من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا هامًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل، لافتًا إلى أن القيادة السياسية اتخذت العديد من الخطوات لتنمية السياحة من خلال تنفيذ وتطوير العديد من المشروعات القومية الكبرى لاستعادة مكانة مصر السياحية واجتذاب أكبر قدر من السائحين بما يحقق أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية مصر 2030.

أضاف المحافظ أن المناطق الأثرية والمعالم السياحية بالمنيا تواصل استقبال وفود أجنبية من جميع أنحاء العالم، حيث استقبلت المناطق الأثرية وفدًا سياحيًا أوروبيًا من دولتي (ألمانيا ـ إنجلترا )، وضم برنامج زيارة الوفد مناطق آثار بنى حسن وتل العمارنة، موجهًا الجهات المعنية بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين، وتهيئة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية العديدة.

الجدير بالذكر، أن المنيا تضم العديد من المناطق الأثرية منها، منطقة آثار الأشمونين الواقعة شمال غرب مركز ملوي جنوب المحافظة، ومنطقة آثار بني حسن والتي تقع جنوب مدينة المنيا بحوالي 20 كيلو متر، ومنطقة تل العمارنة الأثرية على بعد 15 كيلو متر شمال شرق مدينة ديرمواس جنوب المحافظة، ومنطقة تونا الجبل التي تقع على بعد 67 كيلو متر جنوب غرب مدينة المنيا، بالإضافة إلى منطقة دير جبل الطير التي تضم أحد مسارات رحلة العائلة المقدسة، ومنطقة آثار البهنسا، الواقعة على بعد 16 كيلو متر من مركز بني مزارشمال المحافظة، وتضم آثارا فرعونية وقبطية وإسلامية.

وفد سياحي أوربي يزور المناطق الأثرية بالمنيا
وفد سياحي أوربي يزور المناطق الأثرية بالمنيا
وفد سياحي أوربي يزور المناطق الأثرية بالمنيا
وفد سياحي أوربي يزور المناطق الأثرية بالمنيا
وفد سياحي أوربي يزور المناطق الأثرية بالمنيا
وفد سياحي أوربي يزور المناطق الأثرية بالمنيا
المنيا المناطق الأثرية بالمنيا وفود سياحية أوربية منطقتي بني حسن وتل العمارنة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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