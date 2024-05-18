السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع 151 طن مخلفات والسيطرة على بقعة زيت بالطريق الدائري بالمنيا "صور"

حملات نظافة بأحياء
حملات نظافة بأحياء وقري المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بأحياء المدينة والقري التابعة لها وقامت برفع 151 طن مخلفات ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي، كما تمكنت من السيطرة علي بقعة زيت بالطريق الدائيري بحي جنوب المدينة.

 

قال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، إن حي وسط المدينة والوحدات المحليه بقري (تله-البرجايه-نزلة حسين-بني محمد سلطان- طوخ الخيل) كثفت من حملات النظافة ورفع المخلفات والتراكمات وقامت برفع حوالي ١٥١ طن مخلفات وتراكمات من جميع نقاط التجمع اليوميه خلال الفتره الصباحيه والمسائية ونقلها الى المقلب العمومي بالظهير الصحراوي لمنع تفشي الامراض والاوبئه، تحت إشراف نواب رئيس المدينة ومتابعة رؤساء الوحدات المحليه والاحياء المذكوره.

 

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن إدارة الحدائق والمشاتل قامت اليوم بالمتابعة والمرور علي أعمال النظافه والري وجمع ورفع المخلفات والقمامه بكورنيش النيل باقسامه الثلاثه بألقلاب اداره الحدائق والمشاتل بكورنيش شمال/ وسط/ شارع مصر نقلها إلى مقلب دمشير حفاظا على صحه وسلامه المواطنين ومن داخل المشتل أعمال النظافه والري وجمع ورفع المخلفات وتم أيضا بالتوجيه والمتابعة والمرور ري النصب التذكاري وميدان حورس بماتور الرش ومثلث أمام البنك الاهلي كما واصلت أعمال القص والتهذيب وتقليم الأشجارورفع المخلفات من داخل كورنيش شارع مصر بتكليف فرقه القص الورديه الأولي قص وتهذيب وتقليم الأشجار داخل كورنيش شارع مصر ونقلها إلى مقلب الوسيط والتوجيه داخل المشتل أعمال النظافه والري وجمع ورفع المخلفات وأيضا مبادره نصنع غذائيا بأيدينا من داخل قرية دمشاو هاشم والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة واداره الحدائق والمشاتل.  

 

وأوضح رئيس المركز والمدينة  أن حى جنوب المدينة بحضور محمود ابو كريشه نائب رئيس المدينة وايمن حسانين رئيس الحى وفريق العمل المعاون تمكن من السيطرة على بقعة زيت سقطت على الاسفلت بالطريق الدائري لمدينة المنيا وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

 

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المنيا رفع 151 طن مخلفات حملات نظافة بالأحياء والقري السيطرة علي بقعة زيت الطريق الدائري بحي جنوب مركز ومدينة المنيا عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا

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