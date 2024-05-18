صحة المنيا: المرور على 640 منشأة غذائية وتحرير 255 محضرًا للمنشآت المخالفة

واصلت مديرية الصحة بالمنيا جهودها في تنفيذ الحملات التفتيشية والرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية بالتعاون مع مديريات التموين والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق وضمان وصول غذاء آمن حفاظا ًعلي صحة وسلامة المواطنين.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، جهود الإدارة العامة للطب الوقائي خلال شهر إبريل الماضي، حيث نفذت إدارة مراقبة الأغذية عدد من الحملات التفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية تم خلالها المرور على 640 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، وأسفرت الحملات عن تحرير 255 محضرًا للمخالفات المضبوطة تنوعت بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية.

وأضاف أنه تم ضبط منشأة تعمل بدون ترخيص وبها نقص في الاشتراطات الصحية ومخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآة، مؤكدًا على تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.



كما أوضح أنه تم سحب 204 عينات لمواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك وإعدام 1234 كيلو أغذية مختلفة و123 لتر مواد سائلة لوجود تغير في الخواص الطبيعية، وضبط 98 كيلو أغذية، بالإضافة إلي استخراج 1034 شهادة صحية.

يذكر أن الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الصحة، كانت قد أعلنت قد سبق وأعلنت تنفيذ فعاليات "الحملة القومية للقضاء على القوارض والحشرات"، وذلك ضمن خطة المديرية في الحفاظ على صحة المواطنين والقضاء على مسببات وناقلات الأمراض.

من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن "الحملة القومية للقضاء على القوارض والحشرات" بدأت يوم الأحد12 مايو وتنتهي يوم الاثنين20 مايو، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين من الحشرات والقوارض الناقلة للأمراض.



وأوضحت الدكتورة رندا محمد خيرى، مدير عام الادارة العامة للأمراض المتوطنة، أن ادارة مكافحة ناقلات الأمراض وجميع أقسامها على مستوى المحافظة تقوم بتنفيذ أعمال المكافحة باستخدام المبيدات المناسبة والطرق الفعالة للقضاء على القوارض والحشرات داخل المدن وخارجها وخاصة في الأماكن عالية الكثافة، مشيرةً إلى متابعة أعمال الحملة والمرور الميداني على أقسام مكافحة ناقلات الأمراض طوال أيام الحملة.

حملات تفتيشية علي المنشآت الغذائية لصحة المنيا

حملات تفتيشية علي المنشآت الغذائية لصحة المنيا

حملات تفتيشية علي المنشآت الغذائية لصحة المنيا

حملات تفتيشية علي المنشآت الغذائية لصحة المنيا

حملات تفتيشية علي المنشآت الغذائية لصحة المنيا