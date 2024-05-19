إحالة 18 من العاملين بالوحدات الصحية والمحلية بالمنيا للتحقيق

أحالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 18 من العاملين والموظفين والأطباء والممرضين بالوحدات المحلية والصحية بقريتي بني محمد سلطان ومنشأة الذهب القبلية للتحقيق للغياب وترك العمل بدون عذر وذلك خلال حملات لمتابعة سير العمل وانضباط العاملين.

وقال عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا إنه فى إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بالوحدات القروية المحلية والأحياء وإدارات الخدمات من الصحة والتعليم والتموين للوقوف على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وجه إكرام محمد نائب رئيس المركز والمدينة وبحضور محمد علي رئيس الوحدة المحلية بقرية بني محمد سلطان بمتابعة سير العمل بقرية بنى محمد سلطان حيث تم متابعة انضباط العاملين بالقرية وكذلك متابعة سير العمل بقطاعات النظافة والإنارة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على سلامتهم من انتشار الأمراض والاوبئه حيث تم إحالة ٧ من العاملين بالوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان لتحقيق للغياب بدون عذر.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أنه وجه نوابه ورؤساء القرى بمتابعة سير العمل بالوحدات الصحية بقرية منشأة الذهب القبلية بحضور علي ظريف رئيس القرية حيث تم متابعة انضباط العاملين والأطباء بالوحدة الصحية بالقرى المذكورة للتأكد من توافر الخدمات والمستلزمات وتواجد الأطقم الطبية من الدكاترة والممرضين لتقديم خدمات صحية تنال رضا المواطن وقرر رئيس المركز والمدينة بإحالة ١١ من العاملين بالوحدة الصحية من الأطباء والممرضين لتحقيق للغياب بدون عذر وترك العمل مما تسبب في تعطل أعمال المواطنين والمرضى.

وأكد رئيس المركز والمدينة أنه شدد على ضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بالوحدات القروية المحلية والأحياء وإدارات الخدمات من الصحة والتعليم والتموين للوقوف على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة هذه الخدمات لنيل رضا المواطن المنياوي.

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