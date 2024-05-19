الأحد 19 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

47 محضرًا تموينيًا في حملات رقابية على مخابز مطاي بالمنيا

حملات تموينية علي
حملات تموينية علي المخابز بمطاي بالمنيا

شنَّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية بالمركز، حملة تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة على المخابز البلدية؛ للتأكد من التزام أصحاب المخابز بمواعيد التشغيل ومطابقة رغيف الخبز للمواصفات وضبط المخالفات، أسفرت عن تحرير 47 محضرًا متنوعًا، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال المهندس حامد فخري، رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الوحدة المحلية بالمركز بالتعاون مع إدارة تموين مطاي برئاسة عبدالحكيم محمد مدير تموين مطاي، نظَّمت حملة لمراقبة الأسواق وضبط المخالفين بالمنافذ الثابتة والمتحركة بالمدينة والقرى، بالتعاون مع مباحث التموين ومفتشي التموين والطب البيطري بالقيام بحملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز بالمركز والقرى لضبط الأسعار.

47 محضرًا تموينيًا

وأوضح رئيس المركز أن الحملات التموينية بالمدينة والقرى، أسفرت عن ضبط وتحرير ٤٧ محضرًا تموينيًا للمخابز بقطاع بندر مطاي، وقطاع أبو عزيز، وقطاع حلوة جاءت ما بين: عدم وجود ميزان، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم إعلان عن مواعيد التشغيل وعدم وجود شهادة صحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرًا إلى أنه تم تحرير المحاضر بمعرفة صالح محمد صالح، مدير مكتب تموين حلوة، وعماد مندراوي، مدير تموين أبو عزيز، بالتعاون مع مباحث التموين.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي تنفيذًا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية وضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تتم يوميًا بالمدينة والقرى بالتعاون مع إدارتيِّ الصحة والطب البيطري، مؤكدًا أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي مستمرة في ملاحقة المخالفين لردعهم وتحقيق مصلحة المواطنين بالمركز.

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المنيا تحرير 47 محضر تمويني حملات رتموينية علي المخابز مركز مطاي بالمنيا عبد الحكيم محمد مدير إدارة تموين مطاي

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