الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصدر بالجبلاية لـ"الدستور": تجميد عقوبة الشيبى لحين البت فى تظلمه

واقعة حسين الشحات
واقعة حسين الشحات ومحمد الشيبى

تحدث مصدر داخل اتحاد الكرة حول مصير محمد الشيبى لاعب بيراميدز من المشاركة مع فريقه خلال الفترة المقبلة في بطولة الدوري الممتاز.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن محمد الشيبى يحق له المشاركة مع فريقه لحين الفصل فى التظلم الذى قدمه للجنة التظلمات برئاسة المستشار محمد عبده صالح. 

وواصل المصدر، اللائحة الموجودة في لجنة التظلمات توقف أى قرار عقوبة على أى لاعب لحين إصدار القرار النهائي في التظلم. 

كان مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، قد قرر معاقبة محمد الشيبى بإيقافه 6 مباريات بسبب لجوئه للقضاء في أزمته مع حسين الشحات لاعب لاعب الأهلي، استنادا على اللائحة الموجودة فى اتحاد الكرة التى تنص على معاقبة أى شخص رياضى يلجأ للقضاء فى كل الأمور التى تخص كرة القدم.

وقضت محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبة حسين الشحات بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمه 100 ألف جنيه بسبب قيامه بضرب حسين الشحات.

كانت مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري قد شهدت مشادة بين  حسين الشحات ومحمد الشيبى أسفرت عن قيام حسين الشحات بضرب محمد الشيبى بالقلم.

الشيبي رفض كل محاولات الصلح مع حسين الشحات 

وحاول عدد كبير من رموز الوسط الرياضى إقناع محمد الشيبي بالصلح مع حسين الشحات والتنازل عن القضية التى أقامها ضد حسين الشحات، ولكن الشيبي رفض كل المحاولات وتمسك بالاستمرار في مقاضاة لاعب الأهلي. 

ويلعب بيراميدز غدا مع سموحة ضمن مؤجلات الأسبوع الـ11 للدوري ويحتل بيراميدز صدارة الدوري بـ53 نقطة بفارق 14 نقطة عن المصري صاحب المركز الثاني بريد 39 نقطة.

من ناحية أخرى، احتل منتخب مصدر صدارة مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس العالم برصيد 10 نقاط بعد فوزه على بروكينا فاسو بهدفين مقابل هدف وتعادله مع غينيا بيساو بهدف لكل فريق.

محمد الشيبي جمال علام حسين الشحات محكمة جنح مدينة نصر اتحاد الكرة الأهلي و بيراميدز

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