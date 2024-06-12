الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعد إعلان خطبتها.. 6 رجال فى حياة شيرين عبدالوهاب

جريدة الدستور

فاجأت الفنانة شيرين عبدالوهاب، جمهورها، بخبر خطبتها على رجل من خارج الوسط الفني، واقتراب موعد عقد قرانها، مؤكدة أنها تعيش قصة حب كبيرة معه، الأمر الذي رحب به زوجها السابق، حسام حبيب، وأعلن عن تهنئته له بخطبتها.. وفي السطور التالية يرصد "الدستور" أبرز الزيجات والعلاقات العاطفية التي مرت بها "شيرين عبدالوهاب".

حسام حبيب

لم تكن تلك الخطبة الأولى لشيرين ولا الرجل الأول في حياتها، فقد سبق الزيجة المرتبقة زواجها من الفنان حسام حبيب، الذي يُعد الزوج الثالث في حياة شيرين عبدالوهاب، إذ نشأت قصة حب بينهما قبل تصويرهما أغنية "كل ما أغني"، وفي عام 2018 أقيم حفل صغير لزفاف الثنائي بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين، ليحدث الانفصال أكثر من مرة، وفي كل مرة يقرر فيه الثنائي الانفصال تصاحب القرار ضجة كبيرة ومشادات وملاسنات تصل إلى السوشيال ميديا وبرامج التوك شو، ومنذ زواجها من حسام حبيب، طاردتها الشائعات، وأبرزها التسجيل الصوتي المنسوب إلى والد حسام حيب، الذي كشف فيه عن أن هناك خطة لزواج حسام من أخرى، سعيًا لتحقيق حلمه بالإنجاب، وتصريحات أخرى متعلقة باختلاف البيئة الاجتماعية التي جاءت منها شيرين عن تلك التي ينتمي إليها حسام، إلى أن انتهى الأمر بخلاف حاد نشب بين الثنائي على متن الطائرة العائدة من السعودية بعد إحياء شيرين حفلًا هناك، وأعلنا بعد ذلك الانفصال دون رجعة.

 

الموزع محمد مصطفى

تزوجت شيرين من الموزع الموسيقي محمد مصطفي عام 2007، ويعد هذا الزواج الثاني لها وأنجبت منه ابنتيها هنا ومريم، وفي عام 2012 انفصل الثنائي عن بعضهما، وتردد أن السبب في ذلك هو خيانته لها، لكن الفنانة نفت هذا الأمر في أكثر من لقاء تليفزيوني.

 

رجل الأعمال أحمد غزالي

وفي عام 2006 أعلنت شيرين عن خطبتها من رجل الأعمال أحمد غزالي، ولكن بعد أشهر قررا الانفصال قبل أن يتم الزواج لعدم التفاهم بينهما.

مدير أعمالها

بعد انفصالها عن زوجها مدحت خميس، ارتبطت شيرين عاطفيًا بمدير أعمالها الذي كان يدعى عصام، لكنها انفصلت عنه عام 2004 وأعلنت في أحد حفلاتها أنها في هدنة عاطفية.

مدحت خميس

أول زيجة للفنانة شيرين عبدالوهاب كانت من الموزع الموسيقى مدحت خميس، وتحدثت شيرين عنه خلال لقائها مع الإعلامي اللبناني نيشان، وقالت إن زواجها الأول من الموزع الموسيقي مدحت خميس كان محكومًا عليه بالفشل منذ اللحظة الأولى، مشيرة إلى أنها وافقت على الزواج به في بداية حياتها بعد ضغط شديد منه تعرضت هي له، لافتة إلى أنها كانت صغيرة على خوض هذه التجربة.

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