القاضي لـ"سفاح التجمع": قتلت نورا وأميرة ورحمة ؟.. والمتهم: محصلش

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، نظر أولى جلسات محاكمة المتهم "كريم. م. س" وشهرت سفاح التجمع.

وخرج المتهم من قفص الاتهام ووجهت له النيابة سؤالًا عن عمله، فأجاب مدرس إنجليزي.. وعن محل إقامته قال: مقيم بالتجمع خامس.. وواجهته بارتكاب جرائم القتل الثلاثة فلم يرد المتهم.. فقال القاضي له اعترفت في تحقيقات النيابة فقال: لأ، وثبت القاضي إنكاره.

وقالت النيابة: تتهم كريم سليم لأنه في ٨ أبريل و١٥ مايو في القطامية أولاً.. قتل المجني عليها نورا مجهولة الهوية عمدًا مع سبق الإصرار بعد أن بيت النية والعزم على قتلها لما تمكنت في نفسه رغبة جنسية شاذة حتى أنفذ مخططه، وقدم عقارًا مخدرًا وعقب ذلك أحاط عنقها بملابس وضغط عليها حتى تأكد من وفاتها خنقًا، واقترنت تلك الجناية بتعاطي المجني عليها مخدر "ميتثافين" للتعاطي.

ثانيًا.. قتل رحمة أحمد صابر عمدًا مع سبق الإصرار، وعقب إزهاق روحها تجددت لديه تلك النشوة في معاشرة الموتى، وذلك عقب تقديم مخدر لها أسال روحها وبمعاشرة شاذة في يده فاضت روحها.

وارتكب جريمة الاتجار بالبشر بأن قام بإيوائها بسكنه لاستغلالها جنسيًا لحاجتها للمال والإقامة وأعطاها جوهرًا مخدرًا "ميتافيتامين" في غير الأحوال المصرح بها.

وقتل أميرة أشرف عبدالله طلبة عمدًا مع سبق الإصرار عقب أن عمد على إزهاق روحها وقدم لها عقارًا مخدرًا لإعدام مقاومتها وحتى خارت قوتها خنقها بـ"كرفتة" حتى فاضت روحها، واقترنت تلك الجناية بأن قدم المجني عليها للتعاطي بغير مقابل مخدرًا في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

رابعًا: حاز بقصد التعاطي ميتافيتامين وحشيش.

وتطالب النيابة بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة.

يذكر أن النيابة العامة أحالت المتهم عقب التحقيقات التي بدأت بورود إخطار للنيابة العامة بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق ٣٠ يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، فبادرت النيابة العامة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأصدرت قرارها برفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

وباستجوابه أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه آنفي البيان، وأقر بواقعة قتل المجني عليها التي أيدها فحص وتفريغ النيابة العامة للهاتفيْن؛ حيث أسفر ذلك عن وجود مقاطع فيديو يظهر بها المتهم حال إتيانه أفعالًا جنسية غير مألوفة مع جثمان المجني عليها.