فحص 42 ألف مريض عيون من غير القادرين بالمنيا

أعلنت جمعية "الأورمان" بالمنيا، أنها قامت تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة وفي ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية، بتوقيع الكشف الطبي على عدد 42.574 مريض عيون للمرضى غير القادرين على مستوى قرى ومراكز محافظة المنيا منذ بداية عملها بالمحافظة إلى الآن، وذلك من خلال تنظيم القوافل الطبية بالتعاون مع المستشفيات الجامعي والمراكز الطبية المتخصصة.

وأكد ياسر بخيت، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، على توفير سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية الطبية المناسبة لرفع المعاناة عن كاهلهم.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن جرى الكشف الطبي على عدد 42.574 مريض وإجراء 9734 عملية جراحية تنوعت ما بين المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية وزرع القرنية، فضلًا عن تسليم عدد (5521) نظارة طبية، مشيرًا إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة المنيا التي تقوم بتذليل كل العقبات أمام عمل الجمعية، مؤكدًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

441122440_959738202275247_5897913631491610643_n