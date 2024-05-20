تحرير 24 مخالفة تموينية خلال حملة رقابية علي الأسواق بديرمواس

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس حنوب محافظة المنيا حملة تموينية رقابية وتفتيشية مكبرة بالتعاون مع إدارة التموين والجهات المعنية بالمركز علي الأسواق والمحلات التجارية ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة والمخابز البلدية المدعمة أسفرت عن ضبط وتحرير 24 مخالفة متنوعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها

قال محمد عبد الغني حسن رئيس مركز ومدينة ديرمواس أنه قام بتكليف أحمد ثابت نائب رئيس المركز والمدينة بالتعاون مع إدارة تموين بندر ديرمواس وقسم التفتيش الإداري وشؤون البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بالمرور على السوبر الماركت ومحلات بيع الجملة والتجزئة ومحلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك المجمدة، لضبط الأسواق ومحاربة كافة أشكال الاحتكار والغش التجاري، حيث أسفرت الحملة عن ضبط وتحرير عدد 12 مخالفة ما بين عدم إعلان أسعار وعدم حمل شهادة صحية وعدم نظافة.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية نظمت حملة تحت إشراف رئيس المركز والدكتور أبو الدهب عبد العظيم مدير إدارة تموين ديرمواس، للمرور على المخابز البلدية سفرت الحملة عن تحرير عدد 12 مخالفة تموينية مابين نقص وزن وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والمقررة في هذا الشأن حيال المخالفات ومرتكبيها

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات تأتي في ضوء توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وصلاحية المعروض من المواد والسلع الغذائية للإستهلاك الآدمي حرصا علي صحة المواطنين وضبط الأسواق والأسعار وضبط المخالفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مشيرا إلي أن هذه الحملات تتم بشكل يومي بالمدينة والقري التابعة لها.

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