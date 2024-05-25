ضبط نصف طن لحوم فاسدة بالمنيا

كثَّفت مديرية الطب البيطري بمحافظة المنيا الحملات التفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك والمطاعم ومحلات بيع اللحوم والمجمدات للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظه وردع المخالفين مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، حيث تمكنت من ضبط كميات كبيرة من اللحوم غير الصالحة للاستخدام الآدمي وضبط ومصادرة أختام مزورة، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد الدكتور فتحي عبدالعال، مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التفتيشية على أسواق اللحوم والدواجن والأسماك.

ضبط لحوم فاسدة

وقامت مديرية الطب البيطري بضبط 658.65 كيلو جرام من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ومصادرة أختام مزورة خلال حملة نفذتها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديريات التموين والصحة والجهات المعنية، وذلك لضمان سلامة وصحة المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا، إلى أن قسم الصحة العامة والتفتيش على اللحوم نفذ حملة تفتيشية بالتعاون مع مباحث بندر ملوي ومباحث التموين بمركز ملوي جنوب المحافظة، حيث شملت الحملة التفتيش على أماكن بيع اللحوم في مراكز ( ملوي، بني مزار، أبو قرقاص، وسمالوط).

وأسفرت الحملة عن ضبط 658.65 كيلو جرام من اللحوم الفاسدة والمذبوحة خارج المجازر، وتحرير 9 محاضر، عبارة عن (٦٣٩.١٥ كيلو جرام) لحوم بتلو ولحوم بقرية لإناث ودواجن ومصنعات لحوم وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص المضبوطات مشيرًا إلى استمرار المديرية في تكثيف الحملات التفتيشية على محلات اللحوم ومشتقاتها للتأكد من سلامة وصلاحية المعروض للاستخدام الآدمي.

حملات تفتيشية

حملات تفتيشية علي اللحوم