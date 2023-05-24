الأربعاء 24 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 7 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل وتصادم سيارتين ملاكي بالمنيا

إصابة 7 أشخاص
إصابة 7 أشخاص

أصيب 7 أشخاص إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي السريع أمام مركز المنيا وتصادم سيارتين ملاكي بالصحراوي الغربي أمام مدخل مركز مغاغة.

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي السريع مصر- أسوان، أمام قرية زهره، بالوحدة المحلية للبرجاية، بمركز المنيا، ما أسفر عن إصابة كل من حمدي ناجي علي، 38 عامًا، سيد رجب عبد النبي، 30 عامًا، محمد خلف علي 25 عاما، جميعهم عمال يقيمون بقرية بني أحمد الغربية وتم نقلهم إلي المستشفي العام لتلقي العلاج.

كما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا باصطدام سيارة ملاكي بأخري بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل مركز مغاغة، ما أسفر عن إصابة كل من: نعيمة أبو العيون 48 عاما، مينا عادل 28 عاما، نرمين فايز 29 عاما، عادل فوزي 56 عاما، جميعهم يقيمون في محافظة الإسكندرية، وتم نقلهم إلي مستشفي العدوة المركزي لتلقي العلاج، وتحفظت إدارة المرور علي السيارتين تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

إصابة 7 أشخاص انقلاب سيارةربع نقل الطريق ازراعي بمدخل مركز المنيا تصادم سيارتين ملاكى الطريق اصحراوي بمغاغة اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

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