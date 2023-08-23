تعرف علي ملحق الوظائف الشاغرة المطلوبة بمديرية التربية والتعليم بالمنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، عن ملحق إعلان عن الوظائف الشاغرة للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ للعاملين بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا وإداراتها الخاضعين للقانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالمنيا عن حاجتها لشغل الوظائف الآتية عن طريق الندب:

“خاص بتنسيق التعليم الأبتدائي وظائف الادارة المدرسية مديرو ووكلاء المدارس تربية خاصة مدير مدرسة تربية خاصة صم وضعاف سمع بسمالوط والمنيا وديرمواس مدير مدرسة تربية خاصة تربية فكرية بمطاي وكيل مدرسة تربية خاصة صم وضعاف سمع بمغاغة ومطاي وسمالوط و المنيا ملوي, وكيل مدرسة تربية خاصة تربية فكرية المنيا”.

الوظائف الإشرافية الشاغرة للعاملين بالتربية والتعليم 2023 / 2024 وظائف التوجيه الفني (وتشمل التعليم الابتدائي تربية خاصة)

موجه تربية خاصة بالديوان العام موجه تربية خاصة موجه إعاقة سمعية ـ موجه إعاقة بصرية ـ موجه إعاقة فكرية

تنسيق التعليم الفني: مدير مدرسة ثانوي تجاري ملوي التجديدات تنسيق التعليم العام ع / ث ـ أبتدائي خدمات وأنشطة والفني جميع الوظائف الإشرافية والتوجيه الفني المستحقين للتجديد بجميع التنسيقات وفق الشروط والقواعد بجميع الإدارات

وأكدت المديرية، الشروط الخاصة بكل وظيفة وأن مدة التقديم للوظائف المعلينة خمسة عشر يوما من تاريخ 22 أغسطس الجاري وحتي 5 سبتمبر القادم مشيرة أنه لن يلتفت إلي الطلبات التي تقدم بواسطة البريد أو بعد إنتهاء مدة التقدم وأن يتم تسليم ملف التقدم إلي تنسيق التعليم المختص بكل إدارة تعليمية مع الألتزام بالشروط التي تم الإعلان عنها بالمديرية ، مشيرة إلي الأشتراطات الآخري تشمل أنه يقصد بالوظائف المقابلة كبير معلمين ويقابلها أخصائي كبير ومعلم خبير يقابلها أخصائي خبير وومعلم أول أ يقابلها أخصائي أول أ وأن يكون المتقدم علي رأس العمل وقت التقدم للوظيفة وألا يكون منتدب من محافظة آخري وعدم التقدم لأكثر من وظيفة في نفس المسابقة وبالنسبة لموجه مادة عملي صناعي يكون حاصل علي بكالوريوس تعليم صناعي.

الوظائف الشاغرة

الوظائف الشاغرة

الوظائف الشاغرة

الوظائف الشاغرة