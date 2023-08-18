10 ألاف طالب يؤدون امتحانات الدور الثاني بالثانوية العامة في المنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، عن الانتهاء من استعداداتها لانطلاق امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة غدًا السبت، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وقال حمدي مصطفي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إنه من المقرر اتباع ضوابط امتحانات الدور الأول مع التشديد على عمليات التأمين لمراحل سير الامتحانات، مشيرا إلى أن 10 ألاف و175 طالب سيؤدون الامتحانات بـ 11 لجنة، بنفس أرقام جلوس الدور الأول.

وأكد “مصطفى” أنه تم تشكيل غرفة العمليات المركزية بمقر ديوان المديرية، إضافًة إلى عدد من غرف العمليات في الإدارات التعليمية التسع، لمتابعة سير امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة والإبلاغ الفورى عن أي شىء قد يؤثر على سير الامتحانات وحل أي معوقات تواجه لجان الامتحانات.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن الطالب بامتحانات الدور الثاني سيحصل على 50% من الدرجة الفعلية في المادة التي رسب فيها في الدور الأول، ولن يحصل على الدرجة الفعلية الكاملة في الدور الثاني إلا إذا كان لديه عذر مرضي قهري أدى لتأجيل امتحانات الدور الأول للدور الثاني بعد تقديم الإثباتات والحصول على إذن رسمي من وزارة التربية والتعليم .