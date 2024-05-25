مدير تعليم العاصمة يتابع انطلاق ماراثون امتحانات الدبلومات الفنية

تابع أيمن موسى، وكيل أول الوزارة ومدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، صباح اليوم، انطلاق الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية لعام ٢٠٢٤، دور أول، بلجنة الفندقية المتقدمة العسكرية التابعة لإدارة النزهة التعليمية، بعدد 19 لجنة، وعدد 320 طالبا، مقسمة بعدد (١٠١) طالب بنظام الخمس سنوات، وعدد (٢١٩) طالبا بنظام الثلاث سنوات.

وحضر محمد مصطفى، مدير عام الإدارة، واطمأن وكيل تعليم القاهرة من الطلاب على مستوى الامتحان، وأوصى بتهيئة مناخ مناسب من الراحة والتهوية الجيدة للطلاب لتمكينهم من تأدية الامتحانات في سهولة ويسر، كما تأكد من وجود زائرة صحية داخل اللجان للاطمئنان الدائم على الطلاب.

ويؤدى الطلاب الامتحانات اليوم في مادة اللغة العربية فترة أولى من (٩: ١١.٣٠).

وشدد "موسى" على ضرورة الالتزام بكافة الضوابط والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات، والعمل على تهيئة الجو النفسي للطلاب والمعلمين وعدم اصطحاب التليفون المحمول للطلاب والملاحظين، والتصدي بكل حزم لأي محاولة غش تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، ومصادرة أي تليفون محمول في حالة ضبطه، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كذلك اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والسلامة المهنية قبل الامتحان وبعده.

وأكد وكيل أول الوزارة أن غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على تواصل دائم منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تم الاطمئنان على جميع خطوط سير مراكز توزيع الأسئلة حتى وصولها إلى اللجان.

يذكر أن عدد الطلبة المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية (٥١٩٨٩) طالبا وطالبة، موزعين على (١٩٤) لجنة بجميع إدارات القاهرة.

وكيل تعليم القاهرة خلال متابعته سير امتحانات الدبلومات

وكيل تعليم القاهرة خلال متابعته سير امتحانات الدبلومات

وكيل تعليم القاهرة خلال متابعته سير امتحانات الدبلومات

وكيل تعليم القاهرة خلال متابعته سير امتحانات الدبلومات