الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ القاهرة: توريد أكثر من 16 ألف طن قمح حتى الآن

اللواء خالد عبدالعال
اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن هناك متابعة مستمرة ويومية لانتظام عمليات توريد القمح هذا العام ٢٠٢٤ حيث بلغ إجمالي ما تم توريده على مستوى محافظة القاهرة بالكامل حتى الآن 16130 طنا منذ بدء عملية التوريد.


وأكد محافظ القاهرة جاهزية الصوامع والشون والهناج  بشكل دائم ومراعاتها كل الاشتراطات الفنية اللازمة لعملية التخزين حفاظًا على المحصول، مع التأكيد على منع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين المخصصة لها، والمتابعة المستمرة لأعمال الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسة تضم جميع الأجهزة التنفيذية.

وأضاف محافظ القاهرة أن عملية توريد القمح تعد بمثابة مهمة قومية، حيث تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بمحصول القمح ولا تدخر جهدًا فى تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين عند القيام بعملية التوريد.

وشدد محافظ القاهرة على مسئولي اللجان بالمتابعة والمراقبة اليومية لعمليات استلام محصول القمح وفحصه من قبل الأعضاء المنوطين بذلك  وتذليل العقبات التي تواجه اللجان وتقديم كل التسهيلات والتيسيرات اللازمة مع إعداد تقرير يومى بالكميات التى يتم توريدها.

 

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