محافظ القاهرة يتفقد عددًا من المحاور الجديدة بشرق العاصمة

أجرى اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الإثنين، جولة تفقدية لعدد من المحاور الجديدة التى أقامتها الدولة لتسيير الحركة المرورية بالعاصمة، لمتابعة أعمال صيانتها ورفع كفاءتها وزيادة أعمال التشجير بها.

وأكد محافظ القاهرة، أن المحاور الجديدة تأتي في إطار جهود الدولة لربط محاور شرق القاهرة بجنوبها، وتحقيق السيولة المرورية، مشيرًا إلى أن هذه المحاور أحدثت انفراجة كبيرة للمرور وعمليات تنقل المواطنين بهذه المناطق.

وشدد محافظ القاهرة، على هيئة نظافة وتجميل القاهرة، ومديرية الطرق، ورؤساء الأحياء بالمتابعة الدورية لأعمال رفع كفاءة هذه المحاور والحفاظ عليها، والعمل على زيادة المسطحات الخضراء واستبدال التآلف منها، مع زيادة المزروعات وأشكالها التجميلية، والعناية بالأرصفة على جانبى المحاور، ودورية دهان البلدورات، ومتابعة الإنارة.

جولة محافظ القاهرة

جولة محافظ القاهرة

جولة محافظ القاهرة

جولة محافظ القاهرة

جولة محافظ القاهرة