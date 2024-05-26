باقي أسبوعين.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي وعلمي

14 يوم وتنطلق امتحانات الثانوية العامة لنهاية العام الدراسي 2023/2024 بعد عام كامل من الاستعدادات لماراثون الثانوية العامة السنوي المعتاد.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

ننشر في التقرير التالي جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 والذي ينقسم على مرحلتين الأولى قبل اجازة عيد الأضحى والثانية عقب انتهاء اجازة عيد الأضحى.

تنطلق امتحانات الثانوية العامة بالمواد غير المضافة للمجموع بداية من الاثنين 10 مايو وتكون قبل اجازة عيد الأضحى والتي تبدأ من 16 يونيو 2024 وفق الحسابات الفلكية، ويكون الجدول للمواد غير المضافة للمجموع كالتالي:

الإثنين 10 يونيو 2024: مادة التربية الدينية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 10.30 ثم مادة التربية والوطنية من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 12.30

الأربعاء 12 يونيو 2024: مادة الاقتصاد من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 10.30 ثم مادة الإحصاء من الساعة 11 وحتى الساعة 12.30

وعقب انتهاء اجازة عيد الأضحى والتي تبدأ من العطلة الاسبوعية الجمعة 14 يونيو 2024 وتنتهي الجمعة 21 يونيو 2024 يستأنف طلاب الصف الثالث الثانوي امتحانات نهاية العام الدراسي من السبت 22 يونيو 2024.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024

السبت 22 يونيو 2024: مادة اللغة العربية من الساعة 9 وحتى الساعة 12

الثلاثاء 25 يونيو 2024: مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 9 وحتى الساعة 11

السبت 29 يونيو 2024: للشعبة العلمية مادة الفيزياء من الساعة 9 وحتى الساعة 12

للشعبة الادبية مادة التاريخ من الساعة 9 وحتى الساعة 12

الثلاثاء 2 يوليو 2024: مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 وحتى الساعة 12

السبت 6 يوليو 2024: للشعبة العلمي مادة الكيمياء من الساعة 9 وحتى الساعة 12

للشعبة الأدبي مادة الجغرافيا من الساعة 9 وحتى الساعة 12

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الأربعاء 10 يوليو 2024: للشعبة علمي علوم مادة الجيولوجيا من الساعة 9 وحتى الساعة 12

للشعبة علمي رياضة مادة الجبر والهندسة الفراغية من الساعة 9 وحتى الساعة 11

للشعبة الادبية مادة علم النفس والاجتماع من الساعة 9 وحتى الساعة 12

السبت 13 يوليو 2024: للشعبة علمي رياضة مادة التفاضل والتكامل من الساعة 9 وحتى الساعة 11

الأربعاء 17 يوليو 2024: للشعبة العلمي علوم مادة الأحياء من الساعة 9 وحتى الساعة 12

للشعبة العلمي رياضة مادة الاستاتيكا من الساعة 9 وحتى الساعة 11

للشعبة الادبية مادة الفلسفة والمنطق من الساعة 9 وحتى الساعة 12

السبت 20 يوليو 2024: للشعبة علمي رياضة مادة الديناميكا من الساعة 9 وحتى الساعة 11.

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