الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رابط مباشر.. كتاب مفاهيم الصف الثالث الثانوي علمي علوم

الثانوية العامة
الثانوية العامة

مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 يزداد البحث عن كتاب مفاهيم الصف الثالث الثانوي علمي علوم وذلك من أجل التجهيز للامتحانات التي تبدأ يوم 22 يونيو 2024. 

ننشر في التقرير التالي رابط الوصول إلى كتاب مفاهيم الصف الثالث الثانوي علمي علوم وتوزيع درجات المواد كذلك لامتحانات الثانوية العامة 2024.

كتاب مفاهيم الصف الثالث الثانوي علمي علوم

وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط مباشر للوصول إلى كتاب مفاهيم الصف الثالث الثانوي علمي علوم وتحميلها كي يمكن للطلاب الاستعانة بالقوانين التي يدرسها الطلاب ويحتاجون إليها في الامتحانات. 

الوصول إلى كتاب مفاهيم الصف الثالث الثانوي علمي علوم من هنا 

ومن أجل الوصول إلى مجلد مفاهيم الثانوية العامة للشعبة الادبية والعلمية معا اضغط هنا 

ثم اختيار المادة وبعدها يتم الضغط على الرابط الخاص بها وتحميله كي يمكن الوصول للقوانين الخاصة بها. 

طالع توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

توزيع درجات الثانوية العامة 2024 

  • اللغة العربية: الدرجة الكلية 80 درجة ودرجة النجاح من 40 درجة
  • اللغة الأجنبية الأولى: الدرجة الكلية 50 درجة ودرجة النجاح من 25 درجة
  • اللغة الأجنبية الثانية: الدرجة الكلية 40 درجة  ودرجة النجاح من 20 درجة
  • الكيمياء: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة
  • الفيزياء: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة
  • الجيولوجيا: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة
  • الأحياء: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة
  • الجبر والهندسة الفراغية: 30 درجة، ودرجة النجاح من 15 درجة
  • التفاضل والتكامل: الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة
  • الاستاتيكا: الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من  15 درجة
  • الديناميكا: الدرجة الكلية 30 درجة ودرجة النجاح من 15 درجة
  • التاريخ: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة
  • الجغرافيا: الدرجة الكلية  60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة
  • الفلسفة والمنطق:   الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة
  • علم النفس والاجتماع: الدرجة الكلية 60 درجة ودرجة النجاح من 30 درجة.

 

بحيث يكون المجموع الكلي لمواد الثانوية العامة 2024  من 410 درجة 

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جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 لجميع الشُعب

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كيف تحصل على رقم جلوس الثانوية العامة 2024 ؟

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