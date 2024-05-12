طالع توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

يبث العديد من طلاب الثانوية العامة عن جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 وذلك عبر محرك البحث جوجل، حيث أنه من المقرر انطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 في ١٠ يونيو المقبل للمواد خارج المجموع و٢٢ يونيو المواد الأساسية.

جدول امتحانات المواد الأساسية لكافة الشعب للثانوية العامة 2024

يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء،ويوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي، ويوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية علوم

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء، ويوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي رياضه

يوم السبت 13 يوليو 2024:التفاضل والتكامل، يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الاستاتيكا، ويوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ، ويوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا،. ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع، ويوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

كيفية الحصول على أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024



يمكن لكل طالب من طلاب الثانوية العامة معرفة رقم جلوسه من خلال المدرسة المقيد بها أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك وفقا للخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الرابط التالي

https://moe-register.emis.gov.eg/

ثم يتم إدخال البريد الإلكتروني المدرسي الموحد للطالب الراغب في الاستعلام واختيار أيقونة الاستعلام عن رقم جلوس طلاب الثانوية العامة 2023-2024، ثم الضغط على كلمة عرض رقم الجلوس، ويتم ظهور رقم جلوس الطالب ولجنته الامتحانية والمدرسة.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024

جاء توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية والدبية كما يلي:-

مادة اللغة العربية 80 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

مادة الفيزياء 60 درجة.

مادة الكمياء 60 درجة.

مادة الأحياء 60 درجة.

مادة التاريخ 60 درجة.

مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة.مادة الديناميكا 30 درجة.

مادة الاستاتيكا 30 درجة.

مادة التفاضل والتكامل 30 درجة.

مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة.

مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة

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