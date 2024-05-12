رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2024.. جدول امتحانات الشعبة الأدبية

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 من أكثر التساؤلات التي تحظى على نسب عالية من المشاهدة عبر موقع جوجل البحثي منذ بداية شهر ماية الجاري حيث يرغب الطلاب وأولياء أمورهم في معرفة اللجان الامتحانية ومكان تواجد الطلاب بها حيث تنطلق امتحانات المواد خارج المجموع يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024.

رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

تستعد كافة البيوت المصرية لانطلاق مارثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2023-2024 سواء لطلاب الشعبة العلمية أو الشعبة الأدبية حيث تفعل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) لتوفير وقت الطلاب وجهدهم في استذكار دروسهم خلال الفترة المقبلة.

تنطلق امتحانات المواد داخل المجموع من يوم 20 يونيو 2024 وفقا للجدول المنظم لسير الامتحانات والذي تم الإعلان عنه في وقت سابق حيث تنطلق الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحا ويتم دخول الطلاب إلى اللجان الامتحانية قبل انعقاد الامتحان بـ 5 دقائق فقط.

خطوات الحصول على أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة 2024

يمكن لكل طالب من طلاب الثانوية العامة معرفة رقم جلوسه من خلال المدرسة المقيد بها أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وذلك وفقا للخطوات التالية:-

الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال هذا الرابط (من هنا).

إدخال البريد الإلكتروني المدرسي الموحد للطالب الراغب في الاستعلام.

اختيار أيقونة الاستعلام عن رقم جلوس طلاب الثانوية العامة 2023-2024.

الضغط على كلمة عرض رقم الجلوس.

ظهور رقم جلوس الطالب ولجنته الامتحانية والمدرسة.

جدول امتحانات الثانوية العامة الشعبة الأدبية 2024

يوم 10/6/2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.

يوم 12/6/2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

يوم 22/6/2024 امتحان مادة اللغة العربية.

يوم 25/6/2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يوم 29/6/2024 امتحان مادة التاريخ.

يوم 2/7/2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى.

يوم 6/7/2024 امتحان مادة الجغرافيا.

يوم 10/7/2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

يوم 17/7/2024 امتحان مادة الفسلفة والمنطق.

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