الأحد 12 مايو 2024
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مصر

عاشور: 7 مستشفيات تابعة للجامعات الخاصة فى مرحلة متقدمة من مراحل الإنشاء والتجهيز

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والبحث العلمي

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على تنامي دور مستشفيات الجامعات الخاصة خلال الفترة المقبلة في تقديم خدماتها المجتمعية للمواطنين في المجال الصحي، لتعمل جنبًا إلى جنب مع المستشفيات الجامعية بالجامعات الحكومية ومستشفيات وزارة الصحة، بما يدعم منظومة الرعاية الصحية في مصر.

المستشفيات الجديدة ستضيف 1562 سريرًا للمنظومة الصحية خلال العام الدراسي المقبل

وأشار الوزير إلى ضرورة التعاون بين مختلف مستشفيات الجامعات الخاصة والمستشفيات الجامعية الحكومية في رفع كفاءة العناصر البشرية وتوفير الأدوات والإمكانيات التي تساعد على تحسين جودة الخدمات الطبية اللازمة للمواطنين، لافتًا إلى الدور الهام الذي تلعبه المستشفيات الجامعية، حيث يمتد تأثيراتها من الخدمات الطبية المباشرة إلى التعليم والتدريب، بما يعكس التكامل بين العلم والممارسة الطبية.

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من جانبه، أوضح الدكتور عبدالوهاب عزت، القائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، أن مستشفيات الجامعات الخاصة التي تعمل حاليًا هي مستشفيات جامعة 6 أكتوبر وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن بهما 435 سريرًا تعمل جنبًا إلى جنب مع المستشفيات الجامعية.

وأضاف الدكتور عبدالوهاب عزت أن هناك 7 مستشفيات تتبع الجامعات الخاصة، وهي الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، وجامعة النهضة، وجامعة ميريت، وجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة بدر، وجامعة حورس وجامعة الجيزة الجديدة، أصبحت في مراحل متقدمة من المراحل الإنشائية والتنفيذية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع إضافة 1562 سريرًا للمنظومة الصحية على مراحل معظمها سيكون خلال العام الدراسي المقبل، ليصل عدد الأسرة بنهاية إتمام الأعمال الإنشائية إلى 1997 سريرًا.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بوجود تنسيق وتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة والسكان؛ للاستمرار في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، والتعامل مع مختلف الحالات المترددة على هذه المستشفيات.

 

الخدمات الطبية الجامعات الخاصة والمستشفيات الجامعية العناصر البشرية مصر للعلوم والتكنولوجيا

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