السبت 11 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير التعليم العالى: إطلاق خطة شاملة للنهوض بالطالب الجامعى وتأهيله لسوق العمل

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة ربط التعليم بسوق العمل، وربط التخصصات بالاحتياجات الفعلية لسوق العمل، والتوجيهات الخاصة بضرورة استكمال مركز التوظيف لما له من دور فعال في المشاركة في سوق العمل، والفهم الحقيقي لاحتياجات سوق العمل، وفي إطار مُبادرة تحالف وتنمية التي أطلقتها الوزارة؛ لتحقيق طفرة تنموية في الأقاليم الجغرافية المختلفة بمصر، وتعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية- وجه الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بانعقاد اجتماع موسع لأعضاء المجلس التنفيذي المُنشأ بقرار وزاري لمراكز التوظيف بالأقاليم السبع.

جاء ذلك برئاسة الدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وبحضور أعضاء الوحدة المركزية لدعم المسار المهني والسادة مديري المراكز، وممثلي الأقاليم السبعة؛ لمناقشة آخر مستجدات مؤتمر مستقبل بناء المسار المهني في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، والتي عقدت في مايو الماضي تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، وبحضور رؤساء الجامعات الحكومية، والأهلية، والخاصة، وجميع أعضاء مراكز التوظيف بالجامعات المصرية.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن عاشور على أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الطلاب لسوق العمل، وتأهيلهم للتنافس في أسواق العمل الدولية، حيث تم إطلاق خطة شاملة للنهوض بالطالب الجامعي وتأهيله لسوق العمل، مشيرًا إلى أن النهوض بالطالب الجامعي يعد استثمارًا في مستقبل مصر، وذلك من خلال توفير الكوادر البشرية الماهرة اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزز قدرة مصر على المنافسة العالمية، وتحقيق طموحات الشباب المصري.

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وتناول الاجتماع مناقشة وعرض المسودة شبه النهائية للائحة الموحدة لمراكز التوظيف الخاصة بالمراكز تمهيدًا لتقييمها للاعتماد، والتي انبثقت عن محور الاتصال، وهو المبدأ الثالث من الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

وناقش المجلس آليات تشغيل منصة دعم المسار المهني "CSM"، وربطها بالمنصة المركزية للوزارة لدعم المسار المهني والربط بسوق العمل.

كما اتفق المجلس على طرح نتائج الاجتماع في المؤتمر السنوي لمراكز التوظيف، والذي من المقرر عقده في آخر مايو لعام 2024، بحضور رؤساء الجامعات المصرية، وجميع فريق العمل بمراكز التوظيف بالجامعات.

حضر الاجتماع، الدكتور عاطف عمر، المستشار القانوني لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة وفاء العدوي، إخصائي إدارة مشروعات ومدير مشروع (UCCD)، والدكتورة مها فخري، مدير مشروع مراكز التطوير المهني، الدكتورة تغريد السيد فريق مشروع (UCCD)، بالإضافة إلى ممثلي المراكز الجامعية للتطوير المهني، الدكتور أحمد عبدالعزيز جامعة عين شمس– إقليم القاهرة الكبرى، الدكتورة عائشة أحمد، والدكتورة دينا محمد علي جامعة الإسكندرية– إقليم الإسكندرية، الدكتور محمد عبدالجواد جامعة قناة السويس– إقليم قناة السويس، الدكتور أحمد أبوالسعادات جامعة طنطا– إقليم الدلتا، الدكتورة لاميس محمد جامعة المنيا – إقليم شمال الصعيد، الدكتور محمد سليمان جامعة أسيوط– إقليم وسط الصعيد، الدكتور أبوالحسن الشاذلي جامعة أسوان– إقليم جنوب الصعيد.

جدير بالذكر أن أحد أهم أدوار المجلس التنفيذي هو استثمار دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID" في إنشاء مراكز التوظيف، ووضع خطط مستقبلية؛ لضمان استمرارية وكفاءة جميع المراكز، سواء الجاري إنشاؤها أو المراكز المنشأة حتى الآن.

سوق العمل القيادة السياسية لاحتياجات الفعلية لسوق العمل م بادرة تحالف وتنمية الأقاليم الجغرافية

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