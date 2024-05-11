للطلاب المصريين.. تفاصيل التقدم لمنحة البكالوريوس والماجستير بجامعة IU الألمانية

أعلنت جامعة IU الدولية للعلوم التطبيقية بألمانيا فرص منح دراسية للطلاب المصريين للدراسة بمرحلتي البكالوريوس والماجستير في مختلف التخصصات العلمية فرصة منحة دراسية تصل إلى 35%، وفي خلال السطور التالية يقدم موقع الدستور تفاصيل التقديم للحصول علي المنحة الدراسية.



جامعة iu الدولية معتمدة من قبل العديد من المؤسسات المرموقة مثل FIBAA، وجامعة كامبريدج، وWES، وAIU، بما في ذلك تصنيفات CHE وQS، وتقدم IU أكثر من 50 برنامجًا لدرجة البكالوريوس والماجستير في اللغة الإنجليزية وماجستير إدارة الأعمال المتخصصة المعترف بها عالميًا.

مدة الدراسة

– درجة البكالوريوس – 3 سنوات (180 ساعة بالنظام الأوروبي)

– درجة الماجستير – سنة، 1.5، أو سنتين (60، 90، أو 120 ساعة بالنظام الأوروبي)

– درجات ماجستير إدارة الأعمال المتخصصة – سنة أو سنة ونصف (60 أو 90 ساعة بالنظام الأوروبي.

التخصصات المتاحة

تخصصات البكالوريوس:

بكالوريوس. إدارة الطيران

بكالوريوس. إدارة الأعمال

بكالوريوس. الأعمال الرقمية

بكالوريوس. ريادة الأعمال

بكالوريوس. إدارة الضيافة

بكالوريوس. ادارة عالمية

بكالوريوس. إدارة

بكالوريوس. إدارة الرعاية الصحية الدولية

بكالوريوس العلوم. علم النفس الصناعي والتنظيمي

بكالوريوس العلوم. علم النفس التطبيقي

بكالوريوس الهندسة الصناعية والإدارة

بكالوريوس هندسة هندسية

بكالوريوس مهندس. علم الروبوتات

بكالوريوس العلوم. الذكاء الاصطناعي التطبيقي

بكالوريوس العلوم. معلومات الأعمال التكنولوجية

بكالوريوس العلوم. علوم الكمبيوتر

بكالوريوس العلوم. البريد الإلكتروني

بكالوريوس العلوم. علم البيانات

بكالوريوس العلوم. تطوير البرمجيات





دورة الماجستير:

ابتكار وريادة الأعمال الرقمية

ماجستير إدارة الموارد البشرية

ابتكار وريادة الأعمال

ماجستير ذكاء الأعمال

ماجستير إدارة المشاريع

ماجستير إدارة المنتجات

ماجستير المالية والمحاسبة والضرائب

ماجستير الإدارة الدولية (MIM)

ماجستير إدارة + تخصص

ماجستير الإدارة في إدارة البيانات الحيوية

ماجستير الإدارة في الإدارة الهندسية

ماجستير إدارة مالية ومحاسبة

ماجستير إدارة في التسويق الدولي

ماجستير الإدارة في إدارة تكنولوجيا المعلومات

ماجستير الإدارة في الإمارات العربية المتحدة

ماجستير التسويق الرقمي

ماجستير إدارة التسويق

ماجستير في البرمجة

ماجستير إدارة الرعاية الصحية الدولية

ماجستير علم النفس والتنظيم

م.م.م. الإدارة الهندسية

ماجستير إدارة تكنولوجيا المعلومات

ماجستير ذكاء صناعي

ماجستير علوم الكمبيوتر

ماجستير في القانون الإلكتروني

ماجستير إدارة البيانات

ماجستير علم البيانات

ماجستير أعمال تكنولوجيا المعلومات

ماجستير DevOps والحوسبة السحابية

كما يوجد تخصصات عديدة في ماجستير إدارة الأعمال (MBA).

معايير القبول

– الانتهاء بنجاح من شهادة الثانوية العامة من مؤسسة معترف بها.

– الحصول على درجة البكالوريوس بنجاح من جامعة معترف بها في المجال ذي الصلة.

– إثبات مهارات اللغة الإنجليزية

كيفية التقديم؟

يتم التقدم للحصول على المنحة الدراسية من خلال الرابط التالي

https://www.iu.org/lp/study-at-iu-2083/?app_clickref=1100lyviaM8Y&clickref=1100lyviaM8Y&utm_source=private-network&utm_medium=koop&utm_campaign=partner1100l242928&utm_content=listing