الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس جامعة حلوان يعلن استعداد الجامعة التام لامتحانات نهاية العام الدراسى

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

اكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، استعداد جامعة حلوان التام لامتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، الذي جاء نتيجة العمل الجاد والاجتهاد في التحضير من خلال وضع خططًا محكمة لضمان سير الامتحانات بسلاسة وفاعلية، وضمان توفير بيئة امتحانية ملائمة، حيث قامت الجامعة بتجهيز القاعات الامتحانية بكل ما يلزم من مستلزمات، مع توفير الإمكانيات التقنية اللازمة لتنفيذ الامتحانات، وتولى الجامعة اهتمامًا خاصًا بتوفير بيئة تعليمية مثالية وفرص متكاملة لنجاح الطلاب، وضمان تقديم أفضل الظروف لإجراء الامتحانات وضمان نجاح جميع الطلاب في تحقيق أهدافهم الأكاديمية.

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ومن جانبه، أعلن الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الامتحانات في كليات جامعه حلوان تبدأ الامتحانات العملية والتخلفات خلال الشهر الحالى و١٤ مايو بداية الامتحانات ونهايتها ٢٩ يونيو .

حيث أن كلية التجارة وإدارة الأعمال تبدأ ١٤ مايو، وتنتهي ٨ يونيو.
كلية التربية تبدأ ١٥ مايو، وتنتهي ١٣ يونيو.
كلية الحقوق تبدأ ١٥ مايو، وتنتهي ٢٩ يونيو.
كلية الخدمة الاجتماعية تبدأ ١٦ مايو، وتنتهي ٢٧ يونيو.
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي تبدأ ١٥ مايو، وتنتهي ٩ يونيو.
كلية الصيدلة تبدأ ١٩ مايو، وتنتهي ١٣ يونيو.
كلية العلوم تبدأ ١٦ مايو، وتنتهي ١٣ يونيو.
كلية التمريض تبدأ ٢١ مايو وتنتهي ٢٣ يونيو.

المعهد الفني للتمريض يبدأ ١٣ مايو وينتهي ١٣ يونيو.
الاقتصاد المنزلي يبدأ ٢٣ مايو، وينتهي ١٢ يونيو.
كلية التربية الرياضية بنات تبدأ ٢٥ مايو، وتنتهي ١٣ يونيو.
كلية التربية الرياضية بنين تبدأ ٢٢ مايو، وتنتهي ١٢ يونيو.
كلية التربية الفنية تبدأ ١١ مايو، وتنتهي ٨ يونيو. كلية التربية الموسيقية تبدأ ٨ مايو، وتنتهي ٢٩يونيو.
كلية التكنولوجيا والتعليم تبدأ ٢٦ مايو، وتنتهي ٢٦ يونيو.
كلية السياحة والفنادق تبدأ ٢٥ مايو وتنتهي ٢٤ يونيو.
كلية الفنون التطبيقية تبدأ ١٨ مايو، وتنتهي ١٢ يونيو.
كلية الفنون الجميلة تبدأ ١١ مايو، وتنتهي ٣ يونيو.
كلية الهندسة بالمطرية تبدأ ٢١ مايو وتنتهي ١٣ يونيو.
كلية الهندسة بحلوان تبدأ ٢١ مايو وتنتهي ١٣ يونيو.

جامعة حلوان امتحانات نهاية العام الدراسي القاعات الامتحانية الإمكانيات التقنية الإمتحانات العملية كلية الحقوق

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