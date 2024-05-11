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مصر

استعد| جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

جدول امتحانات الثانوية
جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024

ازداد البحث عن جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 عبر محرك البحث جوجل، حيث أنه من المقرر انطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024 في ١٠ يونيو المقبل  للمواد خارج المجموع و٢٢ يونيو المواد الأساسية.

16 نصيحة للإجابة عن الأسئلة المقالية فى امتحانات الثانوية

أيام على انطلاق الماراثون.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

جدول امتحانات المواد الأساسية لكافة الشعب للثانوية العامة 2024 

-يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية

-يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

-يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.

-يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة العلمية علوم

-يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.

-يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.

-يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.

-يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 شعبة علمي رياضة

يوم السبت 13 يوليو 2024:التفاضل والتكامل 

يوم الأربعاء 17 يوليو 2024 الاستاتيكا 

يوم السبت 20 يوليو 2024 الديناميكا

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 الشعبة الأدبية

يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ.

يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا.

يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

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رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

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أرقام جلوس الثانوية العامة 2024.. رابط الحصول عليها وموعد الامتحانات

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024

جاء توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية والدبية كما يلي:-مادة اللغة العربية 80 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

مادة الفيزياء 60 درجة.

مادة الكمياء 60 درجة.

مادة الأحياء 60 درجة.

مادة التاريخ 60 درجة.

مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة.

مادة الديناميكا 30 درجة.

مادة الاستاتيكا 30 درجة.

مادة التفاضل والتكامل 30 درجة.

مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة.

مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة

 

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

وعن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024، جاءت كالتالي:

مادة اللغة العربية

عدد للأسئلة 56 سؤالا، و4 أسئلة مقالية، منها سؤال تعبير بـ6 درجات، و3 أسئلة كل سؤال بدرجتين، واختيار من متعدد يبلغ 44 سؤالا، بدرجة واحده، والأسئلة بدرجتين بإجمالي 12 سؤالا.

اللغة الأجنبية الأولى

الاختيار من متعدد، 32 سؤالا بدرجة واحدة، وعدد الأسئلة بدرجتين 5 أسئلة، والعدد الكلي للأسئلة 37 سؤالا، و2 سؤال مقالي لكل سؤال درجتين، إضافة إلى سؤال تعبير بـ4 درج

المواد الأدبية

التاريخ، الجغرافيا، علم النفس والاجتماع، والفلسفة والمنطق.

الاختيار من متعدد، 40 سؤالا بدرجة واحدة، و6 أسئلة بدرجتين، العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا، و4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين

المواد العلمية

الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، والجيولوجيا وعلوم البيئة

اختيار من متعدد، الأسئلة فيها بدرجة واحدة يبلغ 40 سؤالا، وعدد الأسئلة بدرجتين يبلغ 6 أسئلة، العدد الكلي للأسئلة 46 سؤالا، و4 أسئلة مقالية كل سؤال بدرجتين

مواد الرياضيات

الاختيار من متعدد، 11 سؤالا بدرجة واحدة، و7 أسئلة بدرجتين ليكون العدد الكلي للأسئلة 18 سؤالا، وسؤالين مقالين واحد بدرجتين، وسؤال بثلاث درجات.

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جدول امتحانات الثانوية العامة التفاضل والتكامل امتحان مادة الأحياء الجيولوجيا امتحانات المواد الأساسية لكافة الشعب للثانوية العامة 2024

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