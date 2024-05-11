يبحث الكثير من المواطنين المستفادين عن كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، عبر محرك البحث جوجلحيث أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي عبر موقعها الرسمي إمكانية التسجيل للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2024.

ويعتبر إطلاق الكارت الخدمي تسهيلًا على المواطينن غير القادرين وفي إطار ميكنة الخدمات والهيئات الحكومية ورؤية مصر 3030، ويمكن الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 بالرقم القومي.

طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي لذوي الاحتياجات الخاصة

ويمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال اتباع الطريقة التالية:-

ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط (من هنا).

اضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".

اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على "بحث" ستظهر لك النتيجة.

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة عبر تطبيق "معاقين" على الهاتف المحمول

قم بتحميل تطبيق "معاقين" من متجر التطبيقات.

افتح التطبيق وقم بإنشاء حساب.

أدخل الرقم القومي الخاص بك.

اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن

قم بالاتصال بالرقم 1444 من أي هاتف محمول أو أرضي.

اختر "خدمات ذوي الإعاقة".

اختر "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

أدخل الرقم القومي الخاص بك

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن أهم مميزات الكارت وهي أنه يحق للمستفيد الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة.

كما أن المستفيد من الكارت له حق التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.

الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية: يوفر كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة الحق في الحصول على الخدمات التعليمية والتدريبية المناسبة لاحتياجاتهم، مثل توفير أدوات ووسائل تعليمية مساعدة، وتوفير مترجمين للغة الإشارة، وتوفير مرافقين ذوي خبرة في التعامل مع ذوي الإعاقة.

خطوات تعديل موعد الكشف الطبي لكارت الخدمات المتكاملة

- يدخل المُتقدم على موقع وزارة الصحة من خلال الرابط (من هنا).

- الضغط على كلمة تعديل موعد الكشف الطبي لبطاقة الخدمات المتكاملة 2023.

- إدخال البيانات المطلوبة وهي «الرقم القومي، نوع الإعاقة، مكان الكشف، التاريخ الراغب في تحديده».

- الضغط على زر الحفظ بعد إدخال البيانات المطلوبة كلها بشكل صحيح.

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