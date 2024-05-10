تعديل موعد الكشف.. الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

طريقة الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي، من الأمور التي تشغل بال الملايين من ذوي الهمم الراغبين، في الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، وهي البطاقات التي تصدر من مكاتب التأهيل الاجتماعي بعد الانتهاء من جميع الفحوصات الطبية.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة:

من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي: https://rdis.moss.gov.eg/ اضغط على "تسجيل دخول". أدخل الرقم القومي وكلمة المرور الخاصة بك. اضغط على "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة". ستظهر لك جميع المعلومات الخاصة بك والكارت، بما في ذلك تاريخ إصداره وتاريخ انتهاء صلاحيته.

أو من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي: 19524.

أو من خلال التوجه إلى أقرب مكتب تأهيل اجتماعي.

الاستعلام عن الكشف الطبي للمعاقين

من خلال موقع وزارة الصحة والسكان: https://www.smcegy.com/ اضغط على "خدمات ذوي الهمم". اضغط على "الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي". أدخل الرقم القومي. اضغط على "بحث". ستظهر لك نتيجة الكشف الطبي.

من خلال الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة والسكان: 15003.

من خلال التوجه إلى أقرب إدارة طبية متخصصة في الإعاقة.

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة، من خلال دليل ارشادات لتوعية المواطنين بمواعيد الكشف.

خطوات تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة

ويمكنك تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة، وذلك من خلال الدخول على الرابط من هنا، ثم الضغط بالماوس على قسم «تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة» واتباع هذه الخطوات:

- التسجيل في الموقع وملء الخانات التالية بالبيانات الصحيحة والدقيقة كما يلي:

1- بطاقة الرقم القومي

2- ملء خانة نوع الإعاقة من واقع شهادة التأهيل الرسمية.

3- تسجيل مكان الكشف

4- تدوين تاريخ تسجيل البيانات

5- تسجيل ساعة تدوين البيانات

- ثم الضغط على أيقونة حفظ البيانات

وبذلك يكون تم تسجيل تعديل موعد تعديل موعد كشف بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الهمم.