الخميس 09 مايو 2024
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رابط مفتوح.. الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة 2024

الخدمات المتكاملة
الخدمات المتكاملة

ننشر لكم رابط الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة 2024، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عبر محرك البحث العالمي “جوجل”، خاصةً من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة التي توفر لهم صدور البطاقة لتوفير حياة كريمة ليهم.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم رابط الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة 2024.

رابط الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة 2024

وفي هذا السياق، يمكن للمواطنين الراغبين في الاستعلام عن صدور كارت الخدمات المتكاملة 2024، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: تسجيل الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنــــــــــا.
الخطوة الثانية: كتابة الرقم القومي الخاص بك.
الخطوة الثالثة: يظهر أمامك جميع البيانات الشخصية، عليك مراجعتها والتأكد منها.
الخطوة الرابعة: اختيار من بين الخدمات الخدمة التي تعنيك من بطاقة الخدمات المتكاملة.

استعلام كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

وفي هذا الصدد، يتيح للمعاقين من تسجيل الدخول للاستعلام عن كشف طبي بطاقة الخدمات المتكاملة 2024 من خلال الخطوات الآتية:

خطوة أولى: زيادة موقع المجالس الطبية المتخصصة.
خطوة ثانية: النقر على قسم أخبارنا.
خطوة ثالثة: اختيار الكشف الطبى على طالبى بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
خطوة رابعة: النقر على أيقونة “الاستعلام”.
خطوة خامسة: كتابة الرقم القومي الخاص بك.
خطوة سادسة: يظهر أمامك حالة طلب الكشف الطبي.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي لذوي الإعاقة

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة 2024

وفي هذا السياق، يقدم كارت الخدمات المتكاملة 2024، عدة مزايا لحامليه ومنها:

الميزة الأولى- الجمع بين معاشين.
الميزة الثانية- تخفيضات على المواصلات العامة.
الميزة الثالثة- التعيين يكون بنسبة 5%؜ في المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة.
الميزة الرابعة- الدمج في المدارس والجامعات.
الميزة الخامسة- الإعفاء من الضرائب الجمركية على السيارات.
الميزة السادسة- الإعفاء من الضرائب.
الميزة السابعة- الحصول على سكن حكومي مناسب.
الميزة الثامنة- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.
الميزة التاسعة- الكشف المجاني بالمستشفيات الحكومية.
الميزة العاشرة- الإعفاء من المصاريف المدرسية.

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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي

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