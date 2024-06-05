الأربعاء 05 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التصريح بدفن خمس جثث لقوا مصرعهم اثر انفجار اسطوانة غاز بالشرقية

جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية

صرحت النيابة العامة بدفن خمس جثامين لأشخاص لقوا مصرعهم اثر انفجار اسطوانة غاز داخل منزل بالشرقية عقب ورود تقرير الصفة التشريحية للمتوفيين.

 

وكان ارتفع عدد الوفيات الناجمة، إثر إنفجار إسطوانة بوتاجاز داخل منزل بعزبة الأوقاف، التابعة لقرية المحمودية بمركز ههيا بمحافظة الشرقية، إلى 5 وفيات، من بينهم حالتي وفاة يومي الأحد والاثنين، وثلاث وفيات اليوم الثلاثاء، أثناء تلقيهم العلاج بمستشفي ههيا وبلبيس للحروق، متأثرين بتفاقم حالتهم نتيجة الإصابات التي لحقت بهم جراء الحادث.


تلقي بلاغ الحادث

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بشأن ما تبلغ بوقوع حادث إنفجار إسطوانة بوتاجاز داخل منزل بعزبة الأوقاف التابعة لقرية المحمودية بنطاق مركز ههيا، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.


وعلى الفور، تم الدفع بعدد 5 سيارات إسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ههيا المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات، وانتداب لجنة متخصصة من المعمل الجنائي للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وتقدير حجم الخسائر، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

صرحت النيابة العامة دفن خمس جثامين انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بالشرقية ورود تقرير الصفة التشريحية

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