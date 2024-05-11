السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

انتخاب الدكتور الخشت عضوًا فى مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

انتخبت الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عضوًا بمجلس أمناء التحالف في تشكيله الأول بعد انعقاد الجمعية العامة للمرة الأولى في تاريخ التحالف الوطني، حيث تم انتخاب 21 عضوًا في مجلس الأمناء على أن يعين الرئيس عبدالفتاح السيسي 4 أعضاء ليكتمل مجلس الأمناء بتشكيله 25 عضوًا.

ووجه الدكتور محمد الخشت، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وضع الأسس الأولى للتحالف والتكامل بين المجتمع المدني لتعظيم الاستفادة من المؤسسات وتوسيع دائرة المستفيدين على مستوى جميع المحافظات في مصر، كما وجه الشكر لأعضاء الجمعية العمومية لثقتهم بانتخابه عضوا في مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وأكد الدكتور الخشت أن جامعة القاهرة كانت حاضرة كجزء من أعمال التحالف الوطني منذ إعلانه وذلك في إطار الدور المجتمعي للجامعة، سواء من خلال القوافل الطبية في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا أو من خلال القوافل التنموية الشاملة في المناطق النائية والحدودية، وتقديم الخدمات الصحية والتوعوية والتعليمية والمساعدات في توفير السلع الأساسية.

الخشت: التحالف الوطنى لعب دورًا مهمًا منذ إطلاقه فى توسيع دائرة المستفيدين على مستوى الجمهورية

وشدد الدكتور الخشت على أن التحالف الوطني منذ إعلانه قدم الكثير من الأدوار المهمة في مساندة ودعم الدولة المصرية داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أنه على المستوى الداخلي نجحت منظمات التحالف بوصول مساعداتها لجميع الأسر الأكثر احتياجًا من خلال تكاتف جهود جميع المنظمات وبالتعاون مع جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق أقصى استفادة وتوفير حياة كريمة لكل الأسر المحتاجة.

txt

جامعة القاهرة تستضيف وزير الأوقاف لمناقشة رسالة ماجستير "التطور العمراني للبلدة القديمة في القدس"

txt

الخشت: جامعة القاهرة تقدمت فى علوم الحياة والطب 103 مراكز بنسبة 35% بين 2017- 2024

الخشت: جامعة القاهرة كانت حاضرة كجزء من أعمال التحالف الوطنى منذ إعلانه بالقوافل التنموية الشاملة للمناطق الأكثر احتياجًا

وأضاف الدكتور الخشت أنه على المستوى الخارجي فكان، وما زال، التحالف الوطني يمارس دوره الوطني في دعم الإخوة الأشقاء في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي بداية العدوان الإسرائيلي، وذلك بتوفير الشاحنات المحملة بكل احتياجات الأشقاء من سلع أساسية ومستلزمات طبية وغذائية لإيصالها لقطاع غزة، ليكون جزءا من جهود الدولة المصرية في إنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

الخشت والتوعوية الخدمات الصحية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي رئيس جامعة القاهرة الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

الأكثر قراءة

"محدش يجرب مصر" يتصدر "إكس".. ومغردون: الجيش قادر وجاهز

اغتنم الفرصة.. الشباب والرياضة تعلن عن وظائف شاغرة في مجال المبيعات

سيارة نقل محملة بالرمال تدهس سيارات إنقاذ على "دائرى المعادى"

تحرك أمنى عاجل.. كواليس القبض على مطرب المهرجانات عصام صاصا

التوصل إلى اتفاق هدنة.. تصريحات أمريكية جديدة بشأن هجوم الاحتلال على رفح الفلسطينية

البنك المركزى يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه.. غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

من النكبة إلى طوفان الأقصى

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «1»

سارة شريف

التاريخ أخبرنا كيف تنتهى الحروب

ماجد حبته

توريط هاريسون فورد!

د. محمد عفيفي

مسرح ستوديو ناصيبيان

محمد عبدالعزيز

العبوا غيرها.. فنحن نعرف عدونا

ماجد حبته

تصويت أممى بلا جدوى!

عبد الرحيم طايع

هلع استرازينيكا

صور

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يشهدان افتتاح فعاليات بطولة الجمهورية للفروسية بنادي سموحة

انطلاق فعاليات هاف مارثون مدينتي بمشاركة 3000 مشارك من 55 جنسية

جنازة والدة الفنانة يسرا اللوزى

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ218 للعدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يوسع غاراته على مختلف مناطق غزة

اتفاقية السلام فى خطر.. هل تدرك إسرائيل الرسالة المصرية جيدًا؟

المناورة.. لماذا يتلاعب نتنياهو بـ«صفقة وقف إطلاق النار»؟