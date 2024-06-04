عاجل.. حرائق تلتهم منازل فى كريات شمونة.. وبن غفير: "حان الوقت ليحترق لبنان"

قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، إن الحرائق تلتهم منازل في كريات شمونة بشكل كبير.



أفادت الصحيفة الإسرائيلية، بإصابة 6 أشخاص خلال جهود مكافحة الحرائق الهائلة في كريات شمونة.



بينما اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن الشمال يحترق ومعه أيضا قوة الردع الإسرائيلية وهذه حكومة بلا استراتيجية.



من جانبه، قال إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إن الحرائق في شمال إسرائيل دليل إفلاس واستمرار لسياسة الاحتواء، مضيفا "وحان الوقت ليحترق لبنان".



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت أن فرق الإطفاء في كريات شمونة تحاول منع امتداد الحرائق للمنازل بعد إطلاق صواريخ من جنوب لبنان.

