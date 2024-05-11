وكيل تعليم قنا يشهد فعاليات مبادرة رفع الكفاءة البدنية لطلاب المدارس

شهد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، فعاليات اليوم الثاني من مبادرة رفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس بقنا، التي تجري وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإشراف هيئة الرقابة الإدارية بالتنسيق مع جامعة جنوب الوادي والهيئة العامة للتأمين الصحي ومديرية الشباب والرياضة بقنا.

واستضافت اختبارات المبادرة لإدارة أبوتشت التعليمية مدرسة أبوتشت الابتدائية المشتركة، وشهدها المهندس عبدالمنعم قاصد، مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية والدكتور أحمد يوسف، المدرس المساعد بكلية التربية الرياضية جامعة جنوب الوادي، وخالد عبدالله، موجه أول التربية الرياضية بأبوتشت وعبدالرءوف عبدالواحد مدير المتابعة وهاني الملقب، رئيس قسم العلاقات العامة بالإدارة، ومحمد الطحان، مدير التعليم الثانوي وأعضاء التوجيه ومدرسي التربية الرياضية.

وأشار مدير تعليم قنا، إلى أن المبادرة التي استهلت فعاليتها يوم الخميس أمس الأول بقياس الطول والوزن وبعض الاختبارات الرياضية تستكمل اليوم باختبارات رمي الجلة والانبطاح المائل والوثب لأعلى والدوائر الرقمية والدوران حول الجسم، بينما تختتم اختباراتها غدًا الأحد ١٢/ ٥ بفحص الحالة الصحية للتلاميذ المستهدفين من قبل ممثلي هيئة التأمين الصحي.

وأضاف مدير التعليم أن المبادرة تؤكد الاهتمام باللياقة والصحة البدنية لكونها ضرورة تُصر عليها الدولة المصرية لرعاية مستقبل أبنائها ونشر الثقافة الرياضية والصحية، ما ينعكس إيجابيًا على نمو الطلاب وشئون حياتهم.