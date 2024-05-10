"ألقت الجثة من فوق المنزل".. مفاجآت فى مقتل شاب على يد زوجته بدشنا

كشفت التحقيقات عن مفاجأة صادمة في واقعة مقتل شاب سقط من أعلى منزله يوم الأربعاء الماضي، في قرية الشيخ علي شرق بمركز دشنا، شمال محافظة قنا.

وأوضحت تحريات اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، أن زوجة المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة، حيث قامت بإلقاء زوجها من أعلى المنزل في قرية الشيخ علي مركز دشنا.

البداية عندما تلقي اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بمصرع شاب متأثرًا بإصابته إثر سقوطه من علو بقرية الشيخ علي شرق بمركز دشنا.

بالانتقال والفحص تبين مصرع "حازم.م- 30 سنة" وأن زوجته قامت بإلقائه من أعلى منزل الزوجية بقرية الشيخ علي شرق بمركز دشنا، وتم القبض على المتهمة.

ونُقل جثمان المجني عليه إلى مشرحة مستشفى دشنا المركزي بقرية فاو، ووضعت تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق.