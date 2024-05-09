انطلاق فعاليات مبادرة المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب قنا

شهد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات مبادرة "المشروع القومي لرفع كفاءة اللياقة البدنية لطلاب المدارس" بمدرسة الفيصل الابتدائية المشتركة بإدارة قنا التعليمية والذي بدأ اليوم الخميس 9 مايو ويستمر حتى الأحد الموافق 12 مايو الجاري.

جاء ذلك في حضور وفاء رشاد، مدير عام إدارة قنا التعليمية والدكتور أشرف موسى، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادي، والدكتور محمود لبيب، وكيل الكلية، وحسن عوض، موجه عام التربية الرياضية بالمديرية، محمد نصر، منسق المبادرة وأسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة وبمشاركة عدد من أطباء هيئة التأمين الصحي وطلاب كلية التربية الرياضية، وموجهي ومعلمي التربية الرياضية بالمدارس.

تعزيز اللياقة البدنية لدى الطلاب

وأشار وكيل الوزارة، إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير وتعزيز اللياقة البدنية والصحة لدى طلاب المدارس، ورفع كفاءة اللياقة البدنية لديهم من خلال التدريب والتمارين الرياضية، مثل الجري والوثب العالي ورمي كرة الوزن والدوائر الرقمية وقياس الطول والوزن وغيرها، وكذا تشجيع الطلاب على اعتماد أسلوب حياة صحي ونشاط رياضي منتظم، فضلًا عن الاهتمام بالصحة العامة للنشء وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية للمواطنين والتي تحظى بدعم كبير من جانب القيادة السياسية.

وأضاف أن المشروع يُعد إحدى الركائز الأساسية لتنمية النشء وتعزيز صحتهم ولياقتهم البدنية، فالرياضة تُعد بمثابة أداة للتنمية، وتكوين الشخصية المتكاملة، ولها أدوار عديدة في بناء الإنسان.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، وذلك تطبيقًا لفعاليات الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالرياضة بمدارس محافظة قنا، والتي تُشرف عليها هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع جامعة جنوب الوادى بقنا وهيئة التأمين الصحي في محافظة قنا.