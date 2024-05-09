ضبط رشاش جرينوف و100 طلقة وبندقية آلية بحوزة مسجل خطر بنجع حمادي

ضبطت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نجع حمادي، أسلحة نارية ومهمات وقضبان سكك حديدية بحوزة عنصر إجرامي شديد الخطورة، بعد أن تم ضبطه منذ ساعات قليلة بقرية الدرب بدائرة المركز، فيما قد أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة مع المتهم بعد ان تم ضبطه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط رشاش جرينوف وبندقية آلية و100 طلقة نارية ومهمات وقضبان سكك حديدية، بحوزة مؤمن. ر، عنصر إجرامي شديد الخطورة، بمنطقة الدرب بنجع حمادي.

كان قد تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، بتمكن قوة أمنية برئاسة الرائد محمد إمبابي، رئيس مباحث مركز شرطة نجع حمادي،والقوة المرافقة له، من ضبط مؤمن.ر، عنصر إجرامي شديد الخطورة، بمنطقة الدرب بنجع حمادي، بعد تبادل النيران مع الشرطة.