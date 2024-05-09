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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

أيام على انطلاق الماراثون.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحانات
امتحانات

شهر تقريبًا تبقى على انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2024 والتي تبدأ بالمواد غير المضافة للمجموعة في بداية يونيو 2024 ثم يستكمل الطلاب امتحانات نهاية العام عقب اجازة عيد الأضحى المبارك.

أيام على انطلاق الماراثون السنوي.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 

تنشر “الدستور” في التقرير التالي كافة التفاصيل المتعلقة بجدول امتحانات الثانوية العامة 2024، وكذلك موعد إجازة عيد الأضحى والتي تأتي في منتصف الامتحانات.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

تبدأ امتحانات الثانوية العامة على مرحلتين الأولى قبل اجازة عيد الأضحى المبارك والتي تبدأ من 15 يونيو 2024.

بحيث يبدأ طلاب الصف الثالث الثانوي امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 من الإثنين 10 يونيو 2024 بالمواد غير المضافة للمجموع كالتالي:

الإثنين 10 يونيو 2024  

  • امتحان مادة التربية الدينية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 10.30
  • امتحان مادة التربية والوطنية من الساعة 11 صباحًا وحتى الساعة 12.30

الأربعاء 12 يونيو 2024 

  • امتحان  مادة الاقتصادي من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 10.30
  • امتحان  مادة الإحصاء من الساعة 11 وحتى الساعة 12.30

ثم يحصل طلاب الثانوية العامة على اجازة عيد الأضحى المبارك وفق ما جاء في جدول امتحانات الثانوية العامة المعلن بشكل رسمي من وزارة التربية والتعليم. 

تبدأ الاجازة من السبت 15 يونيو 2024 وحتى الخميس 20 يونيو 2024 ومعها الجمعة كذلك 21 يونيو. 

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جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 

ثم يستكمل طلاب الثانوية العامة امتحانات نهاية العام الدراسي 

السبت 22 يونيو 2024   

  • امتحان مادة اللغة العربية من الساعة 9 وحتى الساعة 12

الثلاثاء 25 يونيو 2024 

  • امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 9 وحتى الساعة 11

السبت 29 يونيو 2024   

  • امتحان مادة الفيزياء من الساعة 9 وحتى الساعة 12
  • امتحان مادة التاريخ من الساعة 9 وحتى الساعة 12

الثلاثاء 2 يوليو 2024 

  • امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 وحتى الساعة 12

السبت 6 يوليو 2024 

  • امتحان مادة الكيمياء من الساعة 9 وحتى الساعة 12
  • امتحان مادة الجغرافيا من الساعة 9 وحتى الساعة 12

الأربعاء 10 يوليو 2024

  • امتحان مادة الجيولوجيا من الساعة 9 وحتى الساعة 12
  • امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية  من الساعة 9 وحتى الساعة 11
  • امتحان مادة علم النفس والاجتماع من الساعة 9 وحتى الساعة 12

السبت 13 يوليو 2024

  • امتحان مادة  التفاضل والتكامل من الساعة 9 وحتى الساعة 11

الأربعاء 17 يوليو 2024 

  • امتحان مادة الأحياء من الساعة 9 وحتى الساعة 12
  • امتحان مادة الاستاتيكا من الساعة 9 وحتى الساعة 11
  • امتحان مادة الفلسفة والمنطق من الساعة 9 وحتى الساعة 12

السبت 20 يوليو 2024   

  • امتحان مادة الديناميكا من الساعة 9 وحتى الساعة 11

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