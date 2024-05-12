الأحد 12 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

زيارة علمية ميدانية لطلاب جامعة الدلتا التكنولوجية إلى محطة الزعفرانة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

يواصل طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك الزيارات الميدانية العلمية الأسبوعية التى تؤهلهم لمواكبة احتياجات ومتطلبات سوق العمل الفعلية ووظائف المستقبل، وذلك تحت إشراف الدكتور أشرف السيسى، نائب رئيس الجامعة، الدكتور خالد خضر، وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التدريب والخدمات، والدكتور عبدالعظيم إسماعيل، المنسق العام للتدريب.

حيث قام بعض طلاب برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة بزيارة علمية ميدانية إلى محطة الزعفرانة، رافقهم المهندس أحمد ياسر، وخلال الزيارة تعرف الطلاب على أنواع توربينات الرياح ونظرية عملها، فضلًا عن شرح المكونات الكهربية والميكانيكية للتوربينة، كما تم التعرف على كيفية التحكم بالتوربينة وطريقة عمل فرملة لها نظريًا وعمليًا.
والجدير بالذكر أن محطة الزعفرانة تم تنفيذها على عدة مراحل حيث تضم المحطة 700 توربينة من طرازات مختلفة (600 ك.و. - 660 ك.و. - 850 ك.و.) بقدرة إجمالية ٥٤٥ ميجا.
ومن جانبه، أكد الدكتور عربى كشك، حرص الجامعة على تقديم تعليم تكنولوجي متميز يجمع بين التأهيل النظرى والتطبيقى والتدريب الميدانى، وتوفير الفرص التدريبية للطلاب بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية ومشروعاتها القومية، وبما يتناسب مع مهارات وكفاءات ووظائف المستقبل، ويلبى احتياجات ومتطلبات سوق العمل. 


 

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وفي سياق آخر أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على اهتمام الجامعات التكنولوجية بعقد شراكات مع الشركات والمصانع لتوفير تدريبات عملية للطلاب؛ لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المُدربة، ولتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار الوزير إلى أن الجامعات التكنولوجية تعتمد بشكل أساسي على تطبيق واستغلال التكنولوجيا في خدمة المجتمع، وتعمل على تزويد الطلاب بالمهارات والخبرات اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم العديد من البرامج الدراسية الحديثة التي تلبي احتياجات مجتمع الصناعة والمجتمع

الجامعات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل والتدريب الميدانى التأهيل النظرى والتطبيقى محطة الزعفرانة توربينات الرياح

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